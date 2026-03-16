Голменколлен. Розклад дев'ятого етапу Кубку світу

Останній етап Кубку світу з біатлону олімпійського сезону-2025/26 прийматиме норвезький Голменколлен. Змагання триватимуть з 19 по 22 березня.

У програмі етапу заплановані спринти, гонки переслідування, а також масстарти.

Розклад етапу Кубку світу в Голменколлені

19.03.2026 | 17:15 | Спринт 7.5 км, жінки

20.03.2026 | 17:15 | Спринт 10 км, чоловіки

21.03.2026 | 15:45 | Гонка переслідування 10 км, жінки

21.03.2026 | 17:15 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки

22.03.2026 | 14:45 | Масстарт 12.5 км, жінки

22.03.2026 | 17:45 | Масстарт 15 км, чоловіки

В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок дев'ятого етапу Кубку світу.