Голменколлен. Розклад дев'ятого етапу Кубку світу
Дмитро Підручний
Останній етап Кубку світу з біатлону олімпійського сезону-2025/26 прийматиме норвезький Голменколлен. Змагання триватимуть з 19 по 22 березня.
У програмі етапу заплановані спринти, гонки переслідування, а також масстарти.
Розклад етапу Кубку світу в Голменколлені
- 19.03.2026 | 17:15 | Спринт 7.5 км, жінки
- 20.03.2026 | 17:15 | Спринт 10 км, чоловіки
- 21.03.2026 | 15:45 | Гонка переслідування 10 км, жінки
- 21.03.2026 | 17:15 | Гонка переслідування 12.5 км, чоловіки
- 22.03.2026 | 14:45 | Масстарт 12.5 км, жінки
- 22.03.2026 | 17:45 | Масстарт 15 км, чоловіки
В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.
"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок дев'ятого етапу Кубку світу.