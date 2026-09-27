Савонік і Кривопиша виграли юнацькі масстарти ЛЧУ-2026

На літньому чемпіонаті України-2026 з біатлону були розіграні комплекти нагород у масстартах серед старших юнаків і дівчат.

У юнаків перемогу здобув Назарій Савонік – йому не завадили навіть три промахи на заключній стрільбі. Він випередив Олександра Сульжика та Кіріла Замурея.

Підсумкові результати (старші юнаки):

Назарій Савонік (1+0+0+3) 27:48.4 Олександр Сульжик (1+0+1+1) +23.2 Кіріл Замурей (1+1+1+3) +42.1 Костянтин Котенко (1+1+2+1) +1:00.0 Арсеній Чорний (0+3+1+1) +1:07.1 Євген Босий (1+0+0+3) +1:18.7 Андрій Фірцович (2+0+3+2) +1:31.9 Костянтин Марценюк (1+0+2+4) +1:51.1 Матвій Балашов (3+1+4+2) +2:01.1 Ярослав Гаркуша (2+1+0+2) +2:08.6

У дівчат нокаутувала суперниць Марина Кривопиша, яка майже на півтори хвилини випередила Олександру Пушкіну. Топ-3 замкнула Анна Седнєва.

Підсумкові результати (старші дівчата):

Марина Кривопиша (0+0+0+1) 25:55.0 Олександра Пушкіна (2+2+3+2) +1:25.7 Анна Седнєва (1+1+1+2) +1:40.8 Анастасія Гончаренко (0+2+0+3) +2:07.2 Аріна Філіна (1+1+2+1) +2:39.6 Олена Мамай (2+3+2+1) +3:00.8 Марія Ященко (2+0+3+3) +3:18.7 Маргарита Стецюра (4+3+1+2) +3:28.0 Софія Трифонюк (1+4+5+0) +4:13.0 Марія Недбайло (5+2+2+0) +5:07.7

Раніше чоловічий масстарт виграв Віталій Мандзин.