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Савонік і Кривопиша виграли юнацькі масстарти ЛЧУ-2026

Олег Дідух — 27 вересня 2026, 15:14
Савонік і Кривопиша виграли юнацькі масстарти ЛЧУ-2026
Назарій Савонік
VSN.ua

На літньому чемпіонаті України-2026 з біатлону були розіграні комплекти нагород у масстартах серед старших юнаків і дівчат.

У юнаків перемогу здобув Назарій Савонік – йому не завадили навіть три промахи на заключній стрільбі. Він випередив Олександра Сульжика та Кіріла Замурея.

Підсумкові результати (старші юнаки):

  1. Назарій Савонік (1+0+0+3) 27:48.4
  2. Олександр Сульжик (1+0+1+1) +23.2
  3. Кіріл Замурей (1+1+1+3) +42.1
  4. Костянтин Котенко (1+1+2+1) +1:00.0
  5. Арсеній Чорний (0+3+1+1) +1:07.1
  6. Євген Босий (1+0+0+3) +1:18.7
  7. Андрій Фірцович (2+0+3+2) +1:31.9
  8. Костянтин Марценюк (1+0+2+4) +1:51.1
  9. Матвій Балашов (3+1+4+2) +2:01.1
  10. Ярослав Гаркуша (2+1+0+2) +2:08.6

У дівчат нокаутувала суперниць Марина Кривопиша, яка майже на півтори хвилини випередила Олександру Пушкіну. Топ-3 замкнула Анна Седнєва.

Підсумкові результати (старші дівчата):

  1. Марина Кривопиша (0+0+0+1) 25:55.0
  2. Олександра Пушкіна (2+2+3+2) +1:25.7
  3. Анна Седнєва (1+1+1+2) +1:40.8
  4. Анастасія Гончаренко (0+2+0+3) +2:07.2
  5. Аріна Філіна (1+1+2+1) +2:39.6
  6. Олена Мамай (2+3+2+1) +3:00.8
  7. Марія Ященко (2+0+3+3) +3:18.7
  8. Маргарита Стецюра (4+3+1+2) +3:28.0
  9. Софія Трифонюк (1+4+5+0) +4:13.0
  10. Марія Недбайло (5+2+2+0) +5:07.7

Раніше чоловічий масстарт виграв Віталій Мандзин.

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