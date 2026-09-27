Савонік і Кривопиша виграли юнацькі масстарти ЛЧУ-2026
Назарій Савонік
VSN.ua
На літньому чемпіонаті України-2026 з біатлону були розіграні комплекти нагород у масстартах серед старших юнаків і дівчат.
У юнаків перемогу здобув Назарій Савонік – йому не завадили навіть три промахи на заключній стрільбі. Він випередив Олександра Сульжика та Кіріла Замурея.
Підсумкові результати (старші юнаки):
- Назарій Савонік (1+0+0+3) 27:48.4
- Олександр Сульжик (1+0+1+1) +23.2
- Кіріл Замурей (1+1+1+3) +42.1
- Костянтин Котенко (1+1+2+1) +1:00.0
- Арсеній Чорний (0+3+1+1) +1:07.1
- Євген Босий (1+0+0+3) +1:18.7
- Андрій Фірцович (2+0+3+2) +1:31.9
- Костянтин Марценюк (1+0+2+4) +1:51.1
- Матвій Балашов (3+1+4+2) +2:01.1
- Ярослав Гаркуша (2+1+0+2) +2:08.6
У дівчат нокаутувала суперниць Марина Кривопиша, яка майже на півтори хвилини випередила Олександру Пушкіну. Топ-3 замкнула Анна Седнєва.
Підсумкові результати (старші дівчата):
- Марина Кривопиша (0+0+0+1) 25:55.0
- Олександра Пушкіна (2+2+3+2) +1:25.7
- Анна Седнєва (1+1+1+2) +1:40.8
- Анастасія Гончаренко (0+2+0+3) +2:07.2
- Аріна Філіна (1+1+2+1) +2:39.6
- Олена Мамай (2+3+2+1) +3:00.8
- Марія Ященко (2+0+3+3) +3:18.7
- Маргарита Стецюра (4+3+1+2) +3:28.0
- Софія Трифонюк (1+4+5+0) +4:13.0
- Марія Недбайло (5+2+2+0) +5:07.7
Раніше чоловічий масстарт виграв Віталій Мандзин.