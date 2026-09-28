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Чалик: Прагну стабільніших результатів, щоб постійно заїжджати в очкову зону

Денис Шаховець — 28 вересня 2026, 12:15
Чалик: Прагну стабільніших результатів, щоб постійно заїжджати в очкову зону
Дарина Чалик
Федерація біатлону України

Біатлоністка збірної України Дарина Чалик розповіла про виступ на літньому чемпіонаті України 2026, а також про підготовку до зимової частини сезону та Кубку світу.

25-річну спортсменку цитує Суспільне Спорт.

"Змагання – це завжди класно. Оцінюєш свої сили, бачиш, що можеш, усі збираємося разом. Якщо чесно, час пролетів дуже швидко: ще тільки недавно починався підготовчий сезон, а тут уже чемпіонат", – зазначила Чалик.

До сезону 2026/27 жіноча та чоловіча команди України підходять з оновленим тренерським штабом. Жіночою командою у підготовці до Кубка світу та під час майбутнього сезону керуватиме ексбіатлоністка Оксана Хвостенко, що замінила на посаді Миколу Зоца.

"Усе добре: і команда, і тренери, жодних проблем немає. Щодо цілей – звісно, хочеться виступати на Кубку світу. Прагну стабільніших результатів, щоб постійно заїжджати в очкову зону, а не так, що сьогодні біля топу, а завтра далеко", – додала Чалик.

Нагадаємо, в особистих гонках ЛЧУ-2026 Чалик спершу здобула бронзу у спринті, а згодом фінішувала 6-ю в масстарті.

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