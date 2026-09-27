Тренер збірної України: Ніхто Дмитренко нізвідки не виключав
Тренер жіночої збірної України з біатлону Ігор Ярмош заперечує, що Валерію Дмитренко виключили зі складу команди.
Слова фахівця наводить Суспільне спорт.
"Наскільки я знаю, у Валерії були проблеми з травмою (коліна чи кульшового суглоба, точно не скажу), через що вона пропустила деякі етапи підготовки. Інформація в мережах про те, що її виключив тренерський штаб чи федерація, не відповідає дійсності. Я сам дізнався про це з новин.
Основна причина — травма. Днями в неї має бути операція, потім реабілітація. Якщо вона буде готова, зможе продовжувати тренування. Ніхто її нізвідки не виключав, у нас так не робиться", – заявив Ярмош.
Нагадаємо, кілька днів тому з'явилася інформація про те, що Дмитренко виключили зі складу збірної України після того, як стало відомо, що їй знадобиться операція. Після цього саме Валерія цю інформацію підтвердила, проте в збірній України запевняють, що не виключали спортсменку зі складу.