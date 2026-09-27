Тренер збірної України: Ніхто Дмитренко нізвідки не виключав

Тренер жіночої збірної України з біатлону Ігор Ярмош заперечує, що Валерію Дмитренко виключили зі складу команди.

Слова фахівця наводить Суспільне спорт.

"Наскільки я знаю, у Валерії були проблеми з травмою (коліна чи кульшового суглоба, точно не скажу), через що вона пропустила деякі етапи підготовки. Інформація в мережах про те, що її виключив тренерський штаб чи федерація, не відповідає дійсності. Я сам дізнався про це з новин.

Основна причина — травма. Днями в неї має бути операція, потім реабілітація. Якщо вона буде готова, зможе продовжувати тренування. Ніхто її нізвідки не виключав, у нас так не робиться", – заявив Ярмош.