Ясенич виграла жіночий спринт на літньому чемпіонаті України-2026
Вікторія Ясенич
Biathlon.com.ua
У селищі Яворів (Львівська область) стартував літній чемпіонат України 2026 року з біатлону. Перший комплект нагород було розіграно в жіночому спринті.
Перемогу завдяки чистій стрільбі здобула Вікторія Ясенич. Вона на 24,7 секунди випередила Олександру Меркушину, яка припустилася трьох промахів. У боротьбі за "бронзу" Дарина Чалик всього на 0,6 секунди випередила Тетяну Тарасюк.
Підсумкові результати:
- Вікторія Ясенич (0+0) 16:37:0
- Олександра Меркушина (2+1) +24,7
- Дарина Чалик (1+0) +29,3
- Тетяна Тарасюк (0+0) +29,9
- Олена Городна (0+2) +31,3
- Христина Дмитренко (1+1) +31,7
- Поліна Пуцко (0+1) +45,9
- Ірина Шевченко (0+0) +50,1
- Христина Руда (0+1) +50,9
- Аліна Хміль (0+1) +55,9
Також 26 вересня на літньому чемпіонаті України-2026 буде розіграний комплект нагород у чоловічому спринті.