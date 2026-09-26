Ясенич виграла жіночий спринт на літньому чемпіонаті України-2026

У селищі Яворів (Львівська область) стартував літній чемпіонат України 2026 року з біатлону. Перший комплект нагород було розіграно в жіночому спринті.

Перемогу завдяки чистій стрільбі здобула Вікторія Ясенич. Вона на 24,7 секунди випередила Олександру Меркушину, яка припустилася трьох промахів. У боротьбі за "бронзу" Дарина Чалик всього на 0,6 секунди випередила Тетяну Тарасюк.

Підсумкові результати:

Вікторія Ясенич (0+0) 16:37:0 Олександра Меркушина (2+1) +24,7 Дарина Чалик (1+0) +29,3 Тетяна Тарасюк (0+0) +29,9 Олена Городна (0+2) +31,3 Христина Дмитренко (1+1) +31,7 Поліна Пуцко (0+1) +45,9 Ірина Шевченко (0+0) +50,1 Христина Руда (0+1) +50,9 Аліна Хміль (0+1) +55,9

Також 26 вересня на літньому чемпіонаті України-2026 буде розіграний комплект нагород у чоловічому спринті.