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Ясенич виграла жіночий спринт на літньому чемпіонаті України-2026

Олег Дідух — 26 вересня 2026, 11:10
Ясенич виграла жіночий спринт на літньому чемпіонаті України-2026
Вікторія Ясенич
Biathlon.com.ua

У селищі Яворів (Львівська область) стартував літній чемпіонат України 2026 року з біатлону. Перший комплект нагород було розіграно в жіночому спринті.

Перемогу завдяки чистій стрільбі здобула Вікторія Ясенич. Вона на 24,7 секунди випередила Олександру Меркушину, яка припустилася трьох промахів. У боротьбі за "бронзу" Дарина Чалик всього на 0,6 секунди випередила Тетяну Тарасюк.

Підсумкові результати:

  1. Вікторія Ясенич (0+0) 16:37:0
  2. Олександра Меркушина (2+1) +24,7
  3. Дарина Чалик (1+0) +29,3
  4. Тетяна Тарасюк (0+0) +29,9
  5. Олена Городна (0+2) +31,3
  6. Христина Дмитренко (1+1) +31,7
  7. Поліна Пуцко (0+1) +45,9
  8. Ірина Шевченко (0+0) +50,1
  9. Христина Руда (0+1) +50,9
  10. Аліна Хміль (0+1) +55,9

Також 26 вересня на літньому чемпіонаті України-2026 буде розіграний комплект нагород у чоловічому спринті.

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