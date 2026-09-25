На першій шпальті – боротьба на асфальті. Прев’ю чемпіонату України з літнього біатлону

Це зі світового календаря може зникнути чемпіонат світу з літнього біатлону, а в Україні перегони на лижеролерах не спиняє ніщо. І вже який рік, навіть попри тривалу війну, "асфальтні пристрасті" традиційно вдихають життя в зимовий вид спорту під час літньо-осінньої паузи.

ЛЧУ-2026 стартує 26 вересня на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру в селищі Яворів на Львівщині. З вкотре видозміненою змагальною програмою, з обіцянкою зібрати на старт всіх вітчизняних зірок та без телевізійної трансляції, до якої український вболівальник вже навіть почав звикати. Хоча то все ж таки більше про зиму.

У цьому матеріалі коротко аналізуємо, хто має шанси здобути медалі чемпіонату України 2026 з літнього біатлону, а також згадуємо незабутню минулорічну першість…

Нові-старі дисципліни, спрямовані на "драйв"

Місце проведення цьогорічної першості те саме. Змістилися хіба що терміни проведення, але мова йде лише про кілька днів.

Загалом, політика міжнародної федерації біатлону все більше спрямована на регіональні міжнародні літні старти. Ми обов'язково маємо дожити до того часу, коли в календарі з'явиться щось на кшталт "SYANKI-FEST".

Нагадаємо, що чемпіонат має назву "літній", хоч і проводиться наприкінці осіннього вересня. Тут радше йдеться про спосіб пересування на лижні, а не про природні особливості.

Федерація біатлону України

Якщо порівнювати програму чемпіонату 2026 року з минулорічним, то незмінним залишився лише спринт. Це біатлонна класика, яку зрушити з місця неможливо. Бо це зріз майстерності – бігу на роллерах та стрільби в стандартних умовах. Решту дисциплін – знову перемішали. Хоча цьому літньому "вінігрету" це лише додасть смаку.

Замість класичної змішаної естафети буде сингл-мікст, який точно не зіпсує змагальну програму. За динамікою та гойдалками у стрільбі – це ще та гонка. Формат – точно не програшний. Особливо влітку, коли саме динаміка та видовищність кожної гонки мають рятувати імідж першості, яка поступається звичному зимовому виду.

Шкода, що цього разу не буде суперспринту. Але це також не проблема, якщо на зміну йому приходить його величність масстарт. Бо навіть у літньому його варіанті – це має бути видовищно. Не факт, що на літній першості буде можливість насолодитися ним сповна, адже часто участь у гонці беруть не всі найсильніші – комусь достатньо лише одного старту, хтось не виходить за межі щільного графіка тренувального навантаження. До цього вже звикли. Хоча й завжди мріємо про потужне представництво в кожній гонці.

Будемо жити надією, що всі біатлоністи основної збірної України візьмуть участь у літньому національному чемпіонаті, і саме масстарт стане його окрасою. Але про це вже можна думати більш предметно після появи старт-листів на гонки.

Федерація біатлону України

До речі, жіноча команда теоретично матиме певну перевагу в тому сенсі, що готувалася до сезону на місці проведення змагань. Але це дуже відносно. Адже українських біатлонних локацій є всього декілька, і кожна для багатьох – як рідна.

Жінки: побачити, що натренували зірки

Біатлонний медіапростір нещодавно сколихнула новина про відлучення від головної збірної Валерії Дмитренко. Але, при всій повазі до атлетки, на кадрові розклади ця історія особливо не вплине. Головна увага буде прикута до Христини Дмитренко, Олександри Меркушиної та інших дівчат, які будуть тягнути на собі сезон. Хоча й на мікрокліматі команди, можливо, це й позначилось

Участь чи неучасть титулованої Юлії Джими вже сприймається як буденність. До її відсутності на українських першостях давно, на жаль, звикли. Чи буде зараз – невідомо. Цікаво буде й послідкувати за атлетками, яких все частіше підпускають до основи. Передусім це, мабуть, Тетяна Тарасюк, яка після минулого успішного юніорського сезону перенесла операцію.

На Львівщину жіноча команда прибула з італійського олімпійського Антгольца, де відбувався один із передсезонних зборів. І тут настає один з основних моментів – оцінити, що команда натренувала під керівництвом нової тренерки, легендарної ексбіатлоністки Оксани Хвостенко.

Оксана Хвостенко Федерація біатлону України

Звичайно, літній чемпіонат – не показник готовності до зими. Але, як не крути, це перший "глобальний" офіційний старт. Те саме стосується і роботи фінського спеціаліста Вілле Маунуксела, який ще й відповідає за дівочу "фізику".

Мабуть, це і є родзинка жіночої частини змагань. Хоча й не основна.

Чоловіки: пролог боротьби за основний склад

У чоловіків картина дуже схожа, якщо говорити про тренерський нюанс. Сергій Семенов був дуже класним біатлоністом, а що продемонструє як тренер – покаже час. Роботу нового наставника нещодавно нахвалював лідер української збірної Віталій Мандзин.

23-річний Мандзин традиційно має досвід літніх стартів на престижних міжнародних змаганнях. Так було і цьогоріч на City Biathlon у німецькому Дрездені.

Розігрів перед літніми перегонами мали й представники команди "Б": Богдан Цимбал та Артем Тищенко посіли призові місця на Балканському кубку. Мав там успіх і юний Тарас Тарасюк.

Федерація біатлону України

Ці старти навіть у літньому міжнародному календарі не вирізняються престижністю, але змагальна практика точно зайвою не була. Тищенко і Цимбал мали б нав'язувати боротьбу за медалі ЛЧУ-2026. Кому, як не їм, тримати в тонусі молодших партнерів по збірній? Та й відвойовувати місце в основі все ж таки намагатися треба.

Борковський the King. Хто тріумфував на ЛЧУ-2025

У змішаній естафеті у вересні минулого року з великим відривом перемогла Сумщина.

У жіночому суперспринті тріумфувала юна Тетяна Тарасюк, причому показала клас старшим титулованим суперницям. В чоловічій номінацій в цій дисципліні переміг Віталій Мандзин. Хоча й тоді не стартував його головний конкурент Дмитро Підручний.

Віталій Мандзин Федерація біатлону України

У спринті тоді золото виграв Богдан Борковський з Сумщини, але на трасі особливо й не мав з ким боротися, адже основа пропускала ту гонку. Він, до речі, тоді провів всю змагальну програму. Тому й the King.

Серед жінок найсильнішою спринтеркою стала Дарина Чалик з Чернігівщини. Очікуємо прогресу від цієї біатлоністки. Зокрема, зимою.

Титул найбіатлоннішого регіону в неофіційному заліку виборола Сумщина – 2 золота, 2 срібла, 1 бронза. І північна дрім-тім обов'язково спробує захистити титул. Хоча й Тернопільщина намагатиметься відігратися. Можливо, тут і захована найбільша інтрига "Сянківської хащі".

До речі, в нашому минулорічному репортажі про літній чемпіонат ми ще й вигадали унікальні біатлонні номінації. Згадайте!

Календар змагань: спринт – на перше, масстарт – на друге, сингл-мікст – на десерт

Традиційно першість розпочнеться з відкритого офіційного тренування. Така ж сесія буде й посеред чемпіонату. Для вболівальників це нагода зробити фото з кумиром чи взяти автограф. Для спортсменів – витримувати до дрібниць продуманий тренувальний передсезонний графік.

Масстарт – у середині змагальної програми, а синглмікст – на її завершення. Чоловіча та жіноча гонки в межах однієї дисципліни будуть традиційно відбуватися в один день.

25.09 Офіційне тренування

26.09 Спринт (чоловіки 7,5 км, жінки 6 км)

27.09 Масстарт (чоловіки 12,5 км, жінки 10 км)

28.09 Офіційне тренування

29.09 Одиночна змішана естафета (жінки 6 км + чоловіки 7,5 км)

30.09 Нагородження переможців та призерів

Федерація біатлону України

Нагадаємо, що на чемпіонаті України команди представляють свої регіони та міста. Першість не буде транслюватися на телебаченні, на відміну від зимових чемпіонатів України.

Попри все, чекаємо на старти й мріємо про інтригу та боротьбу. Готуємо лижі влітку!