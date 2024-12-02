Тренер збірної України: Два штрафи Городної – частина біатлонного життя, не треба робити трагедію

Тренер збірної України з біатлону Микола Зоц прокоментував виступ Олени Городної в естафеті на першому етапі Кубку світу-2024/25 в Контіолахті.

Слова 60-річного фахівця наводить Суспільне.

Після стрільби лежачи Городна йшла шостою, закривши усі мішені. Проте стрільба стоячи була провальною – Олена пішла на два штрафних кола.

У підсумку вона стала 18-ю, а до кінця свого етапу біатлоністка відіграла одну позицію.

"Це життя, для чого робити трагедію? Ми говорили, що будуть і злети, і падіння. Це робоча обстановка. Не скажу, що це штатна ситуація. Такий провал — це завжди неприємно, але це частина нашого біатлонного життя, нашої роботи. Зараз потрібно через це пройти. Все нормально", – сказав Зоц.

Тренер пояснив, у чому може критися проблема Олени у цій естафеті.

"Думаю, це трохи відсутність досвіду. Олену, думаю, почало десь затискати: на дистанції обходили, тому за 300 метрів до стрільбища вона почала боротьбу з біатлоністками інших команд і підійшла не в своєму ритмі, зашвидко, і почала працювати на високому пульсі. Хоча перші два промахи були габаритні — пройшли зовсім інакше. Третя хиба вже була далекою. Зашвидко підійшла — думаю, в цьому причина".

Микола Миколайович також наголосив на тому, що у складі збірної виступають дві молоді біатлоністки, у яких не так багато досвіду на подібному рівні.

"Це нормальна робоча обстановка, і молоді спортсменки навчаються. Ми знали, на що йдемо — біатлоністкам 19-20 років. Це все досвід, а спортсмени — не машини, а живі люди, яким властиво десь помилятися. На цьому рівні вони максимально на нервах".

На думку Зоца, ситуація для команди могла бути інакшою, якби ці промахи відбулися на інших етапах гонки.

"Не кажу, що два штрафи стріляти — це нормально. Але це частина нашої роботи. Так, якби ці два штрафи були на будь-якому іншому етапі, а не на першому, була б зовсім інша ситуація. Не було контакту на етапі з іншими командами: ідеш наодинці — і це зовсім інші боротьба та робота. І все йде не так, як планувалося".

До кінця естафети українки встигли відіграти ще шесть позицій та у підсумку фінішували 11-ми.

Нагадаємо, що для 20-річної Олени Городної це була лише друга естафета на рівні Кубку світу. У той же час для 19-річної Олександри Меркушиної це був дебют.

Раніше капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний розповів, як він хвилювався, що його поганий стан здоров'я перед стартом сезону може вплинути на результат команди в естафеті.