Підручний: Переживав, що поганий стан перед сезоном сильно вплине на результат в естафеті

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний розповів про свої хвилювання перед першою гонкою в сезоні.

Слова 33-річного українця наводить Суспільне.

Підручний пропустив змішану естафету Кубку світу через проблеми зі здоров'ям. Але, відновившись, він взяв участь у класичній естафеті, де Україна фінішувала сьомою.

"Чи здивований високим ходом? Та більше ні, ніж так. Зараз мав би бути у досить непоганій формі, єдине, що насторожувало — тиждень почувався погано. Переживав, що це сильно вплине на результат, але в останні дні на тренуваннях все було нормально і намагався нав'язувати боротьбу суперникам. На жаль, до самого фінішу мене не зовсім вистачило, були досить сильні суперники з першого кола. Тому на останніх метрах — хотілося б краще, але загалом гонка пройшла чудово. Не було якихось очікувань, що я на щось розраховую. Розумів, що можу боротися з досить сильними суперниками, ця гонка, гадаю, це довела", – сказав Дмитро.

У вівторок, 3 грудня, на першому етапі Кубку світу в Контіолахті відбудеться індивідуальна гонка серед чоловіків. Її старт запланований на 17:20 за київським часом.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з календарем та результатами всіх гонок Кубку світу сезону-2024/25.