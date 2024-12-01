Буває таке, що хтось не справляється: Дмитренко – про 11 місце в естафеті на Кубку світу

Українська біатлоністка Христина Дмитренко прокоментувала другий етап жіночої естафети Кубку світу з біатлону, в якому наша команда посіла 11-е місце, наголосивши, що помилки може припустится будь-хто.

Про це вона сказала у коментарі Суспільному.

Нагадаємо, Дмитренко передала естафету на 14-й позиції після того, як Олена Городна заробила два кола штрафу на першому етапі.

"В таких моментах є лише одна тактика: бігти з перших метрів, наздоганяти якомога більше людей і не втрачати час. Бо після мене ще два етапи і хотілося, щоб дівчата працювали з іншими по трасі, щоб їм було легше. Все ж не втрачала мотивацію, старалася працювати. Буває таке, що хтось не справляється, сьогодні це одна людина, а завтра можеш бути ти. Працюємо далі, щоб була напрацьованість", – сказала Дмитренко.

Нагадаємо, 1 грудня в межах першого етапу Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті також відбулася чоловіча естафета, в якій взяли участь 22 команди. Збірна України посіла 7-ме місце.