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Зіркова біатлоністка після вагітності своєї сестри оголосила про заручини

Руслан Травкін — 2 серпня 2026, 03:36
Зіркова біатлоністка після вагітності своєї сестри оголосила про заручини
Instagram

Після новини про вагітність Ганни Еберг її сестра Ельвіра також оголосила про значний крок у своєму житті. Шведська біатлоністка повідомила у соціальних мережах про заміжжя за тренера Оскара Брандта.

Про це повідомляє Ski-nordique.net.

Олімпійська чемпіонка опублікувала в Instagram серію фотографій, на яких вона з перснем на безіменному пальці.

Оскар Брандт завершив кар'єру два роки тому. 30-річний спортсмен потім працював консультантом для HBO Max під час біатлону на Олімпійських іграх у Мілані. 

Ельвіра у складі збірної Швеції виграла естафету 4х6 на Іграх-2022. В Італії шведки здобули "срібло". 

На рахунку біатлоністки також "золото", два "срібла" та три "бронзи" на чемпіонатах світу. 

біатлон Ельвіра Еберг

Ельвіра Еберг

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