Зіркова біатлоністка після вагітності своєї сестри оголосила про заручини

Після новини про вагітність Ганни Еберг її сестра Ельвіра також оголосила про значний крок у своєму житті. Шведська біатлоністка повідомила у соціальних мережах про заміжжя за тренера Оскара Брандта.

Про це повідомляє Ski-nordique.net.

Олімпійська чемпіонка опублікувала в Instagram серію фотографій, на яких вона з перснем на безіменному пальці.

Оскар Брандт завершив кар'єру два роки тому. 30-річний спортсмен потім працював консультантом для HBO Max під час біатлону на Олімпійських іграх у Мілані.

Ельвіра у складі збірної Швеції виграла естафету 4х6 на Іграх-2022. В Італії шведки здобули "срібло".

На рахунку біатлоністки також "золото", два "срібла" та три "бронзи" на чемпіонатах світу.