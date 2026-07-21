Зіркова шведська біатлоністка оголосила про вагітність

Лідери збірної Швеції з біатлону Мартін Понсілуома та Ганна Еберг повідомили, що вперше стануть батьками.

Про майбутнє поповнення в родині спортсмени оголосили в Інстаграм, опублікувавши спільне фото, де Мартін тримає Ганну за живіт.

"Нам є що вам розповісти. Майбутній сезон пропонує нові виклики", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Ганна Еберг є дворазовою олімпійською чемпіонкою. Також у неї є 13 медалей чемпіонатів світу, у тому числі 2 "золота".

Понсілуома на ОІ-2026 став олімпійським чемпіоном у гонці переслідування. Також він є срібним призером Олімпіади-2022, а також дворазовим чемпіоном світу.

У квітні біатлоністку включили до складу збірної Швеції на наступний сезон.