Бронзова призерка Олімпіади перенесла операцію з видалення мигдаликів

Норвезька біатлоністка Юні Арнеклейв перенесла операцію з видалення мигдаликів. 27-річна спортсменка сказала, що пішла на такий крок, адже лікування не давало ефекту.

Її слова передає Sport.de.

" З кінця червня у мене були проблеми з мигдаликами, і після майже десятка курсів лікування антибіотиками у мене не було іншого вибору, окрім як лягти під ніж і видалити цих монстрів з мого горла", – сказала вона.

Юні не зможе тренуватися певний період часу. Операцію з видалення мигдаликів проводять через часті ангіни, хронічний тонзиліт та проблеми з диханням.

Арнеклейв дебютувала на етапах Кубку світу в 2022-му. У 2023-му виграла "золото" чемпіонату Європи в сінгл-міксті.

Її найбільший успіх на сьогоднішній день відбувся на зимових Олімпійських іграх у Мілані, де вона була у складі норвезької естафетної команди, яка посіла третє місце. Однак вона не брала участі в жодних індивідуальних забігах в Італії.

Її найкращим результатом на Кубку світу було 13-те місце в загальному заліку в сезоні 2023/24. Вона здобула сім перемог на Кубку світу, але завжди лише у складі естафетної команди.

Нагадаємо, зірковий французький біатлоніст Емільєн Жаклен дебютував у професійному велоспорті в складі команди Decathlon CMA CGM.