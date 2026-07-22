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Відома біатлоністка перемогла на чемпіонаті Словенії з велоспорту

Олег Дідух — 22 липня 2026, 21:28
Відома біатлоністка перемогла на чемпіонаті Словенії з велоспорту
Лена Репінц
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Іменита словенська біатлоністка Лена Репінц перемогла на національному чемпіонаті з велоспорту в дисципліні "гонка в гору".

Про це повідомляє NordicMag.

Репінц під час поточного літнього міжсезоння вирішила суміщати біатлон із велоспортом, і заявила на чемпіонат Словенії з гонки в гору. Дистанцію в 15,7 км вона подолала за 43 хвилини та 20 секунд, що принесло їй несподівану перемогу.

Символічно, що гонка фінішувала на біатлонному стадіоні в Поклюці, який регулярно приймає етапи Кубку світу та є однією з головних тренувальних баз національної збірної.

Нагадаємо, цього літа свої сили у велоспорті вирішив спробувати й Емільєн Жаклен. На початку червня француз отримав перелом ключиці напередодні свого дебюту в професійних гонках.

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