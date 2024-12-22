Дудченко не зможе виступити у масстарті на третьому етапі Кубку світу-2024/25

Антон Дудченко через застуду не зможе взяти участь у масстарті, який пройде у межах третього етапу Кубку світу сезону-2024/25.

Про це український біатлоніст повідомив, опублікувавши пост в Instagram.

"Голодний до більшого, але застуда вносить свої корективи. Масстарт без мене", – написав Антон.

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Антон Дудченко був одним з трьох українців, які кваліфікувалися у масстарт у французькому Ансі за підсумками гонки переслідування.

Окрім Дудченка, який фінішував у персьюті 24-м, місце у масстарті заробили Віталій Мандзин (22-й) та Дмитро Підручний (23-й).

Нагадаємо, що чоловічий масстарт пройде сьогодні о 13:30 за київським часом.

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