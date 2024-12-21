Троє українців кваліфікувалися до масстарту на етапі Кубку світу в Ансі

Українські біатлоністи Віталій Мандзин, Дмитро Підручний та Антон Дудченко кваліфікувалися до масстарту, який відбудеться у неділю, 22 грудня, в межах 3-го етапу Кубку світу, що проходить в Ансі.

Після гонки переслідування українці зберегли місця у топ-30 загального заліку, що дозволяють відібратися за квотою.

Так, Мандзин виступить під 22-м номером, Підручний під 23-м, Антон Дудченко – під 24-м.

Нагадаємо, далі у програмі етапу в Ансі жіночий персьют, який відбудеться також сьогодні й розпочнеться о 15:45 за Києвом.

Раніше в австрійському Обертілласі завершився жіночий масстарт у межах третього етапу Кубку IBU, в якому взяли участь п'ять українських біатлоністок. Найкращий результат показала Ірина Петренко, яка пройшла всі рубежі без промахів та фінішувала на 15 місці.