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Троє українців кваліфікувалися до масстарту на етапі Кубку світу в Ансі

Олексій Мурзак — 21 грудня 2024, 16:10
Троє українців кваліфікувалися до масстарту на етапі Кубку світу в Ансі
Віталій Мандзин
biathlon.com.ua

Українські біатлоністи Віталій Мандзин, Дмитро Підручний та Антон Дудченко кваліфікувалися до масстарту, який відбудеться у неділю, 22 грудня, в межах 3-го етапу Кубку світу, що проходить в Ансі.

Після гонки переслідування українці зберегли місця у топ-30 загального заліку, що дозволяють відібратися за квотою.

Так, Мандзин виступить під 22-м номером, Підручний під 23-м, Антон Дудченко – під 24-м.

Нагадаємо, далі у програмі етапу в Ансі жіночий персьют, який відбудеться також сьогодні й розпочнеться о 15:45 за Києвом.

Раніше в австрійському Обертілласі завершився жіночий масстарт у межах третього етапу Кубку IBU, в якому взяли участь п'ять українських біатлоністок. Найкращий результат показала Ірина Петренко, яка пройшла всі рубежі без промахів та фінішувала на 15 місці.

Ансі Антон Дудченко Кубок світу з біатлону Дмитро Підручний Віталій Мандзин

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