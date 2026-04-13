Відома ексбіатлоністка може очолити жіночу збірну України

Новим головним тренером жіночої збірної України з біатлону може стати Оксана Хвостенко.

Про це повідомляє Biathlonnews.

Протягом тривалого часу Хвостенко очолює жіночу юніорську збірну України. Тепер же президент Федерації біатлону України Іван Крулько запропонував їй очолити дорослу команду.

Остаточного рішення поки що не ухвалено, проте саме варіант із Хвостенко є пріоритетним. Остаточне рішення буде ухвалене на тренерській раді.

Нагадаємо, наприкінці березня Крулько оголосив про те, що нинішній головний тренер збірної України Микола Зоц свою посаду покине.

Нагадаємо, у минулому сезоні юніорська збірна України під керівництвом Хвостенко завоювала Малі кришталеві глобуси за перемогах у заліках Кубку націй та естафетних гонок на жіночому Юніорському кубку IBU.