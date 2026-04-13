Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Відома ексбіатлоністка може очолити жіночу збірну України

Олег Дідух — 13 квітня 2026, 15:17
Відома ексбіатлоністка може очолити жіночу збірну України
Оксана Хвостенко
Biathlon.com.ua

Новим головним тренером жіночої збірної України з біатлону може стати Оксана Хвостенко.

Про це повідомляє Biathlonnews.

Протягом тривалого часу Хвостенко очолює жіночу юніорську збірну України. Тепер же президент Федерації біатлону України Іван Крулько запропонував їй очолити дорослу команду.

Остаточного рішення поки що не ухвалено, проте саме варіант із Хвостенко є пріоритетним. Остаточне рішення буде ухвалене на тренерській раді.

Нагадаємо, наприкінці березня Крулько оголосив про те, що нинішній головний тренер збірної України Микола Зоц свою посаду покине.

Нагадаємо, у минулому сезоні юніорська збірна України під керівництвом Хвостенко завоювала Малі кришталеві глобуси за перемогах у заліках Кубку націй та естафетних гонок на жіночому Юніорському кубку IBU.

збірна України з біатлону

збірна України з біатлону

Мандзин назвав головну вимогу до нового тренера збірної України
Мандзин: Задоволений сезоном, рухаюся у правильному напрямку
У збірній України можуть змінити тренерів – ЗМІ
Троє українців виступлять у гонках переслідування на етапі Кубку світу в Голменколлені
Чоловіча збірна України визначилася зі складом на спринт етапу Кубку світу в Голменколлені

Останні новини