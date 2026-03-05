Тренер збірної США подав у відставку після безмедальної Олімпіади-2026

Головний тренер збірної США з біатлону Армін Аухенталлер залишить свою посаду наприкінці цього сезону.

Про це повідомляє The Washington Post. Деталі додає ESPN.

Аухенталлер очолював одночасно чоловічу та жіночу команди, проте його наступника керівництво поки не призначило.

"Залишаючи свою посаду в американському біатлоні після 13 років роботи, я роблю це з щирим серцем і глибокою вдячністю. Для мене це ніколи не було просто роботою, це була спільна місія, щоденне зобов'язання і подорож, яка випробовувала і формувала мене таким чином, що я завжди буду нести це в собі", – поділився емоціями наставник.

Італійський спеціаліст почав працювати з американською чоловічою збірною ще у 2009 році. Потім з 2014 розпочав роботу з жіночою збірною Швейцарії. У 2018 він повернувся до США тренувати жінок, а вже після Олімпіади-2022 в Пекіні взяв під свій повний контроль обидві національні команди.

Саме за його каденції Дідра Ірвін посіла сьоме місце в індивідуальній гонці на Іграх у Пекіні, що досі залишається найвищим персональним олімпійським досягненням американського біатлону.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2026 року збірна США з біатлону залишилася без нагород. Американці посіли 5 позицію в чоловічій естафеті та 18 місце у жіночій.