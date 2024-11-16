Анастасія в Букінгемському палаці. Голи воротарки допомогли Україні здолати Англію у трилері за бронзу

Збірна України в останньому матчі Neom Beach Soccer Cup в Саудівській Аравії переграла команду Англії з рахунком 5:4 й посіла підсумкове третє місце.

У першому таймі – небачена гольова феєрія – 5 забитих м’ячів на двох. Мирослава Випасняк потішила класною бічною "бісиклетою". Олександра Скибіна переправила м’яча у ворота з близької відстані – 2:0.

Англійки відігрались, однак потім пропустили ще раз – гол на рахунку Анастасії Бавзенюк. Але до першої перерви суперниці скоротили відставання – 3:2!

Другий тайм – повна протилежність. Гра майже без нагод забити, чимало боротьби. В середині періоду британки ледь не зрівняли – врятувала хрестовина після дальнього удару. Англійки завелися, грали жорстко, в одному з епізодів Ірину Дубицьку після поштовху суперниці зупинив рекламний щит. А потім суперниці заробили пенальті й його реалізували – 3:3! Продовження учорашньої Санта Барбари!?

Ставало все гарячіше – удар Юлії Костюк прийняла на себе поперечка. А вже на першій секунді наступного періоду вона зіграла як вправна захисниця і вибила м’яч головою з кута воріт. Далі з обидвох сторін було багато фолів – але все ще без голів.

А ближче до середини тайму знову воротарський гол забила Анастасія Терех – допоміг рикошет від піску! Однак одразу ж, розігруючи з центру, Букінгем оформила хет-рик і змусила вже Анастасію діставати м’яча з власної сітки – 4:4! Такому закрученому сюжету позаздрив би й Шерлок Холмс...

Ближче до завершенню матчу Терех витягла з-під поперечки класний удар своєї візаві. Британки намагались витиснути максимум із розгубленості та втоми українок. Але наші дівчата знову перевернули гру, і знову забила Анастасія Терех. Цього разу статися голу допомогла наша нападниця, яка "закрила" голкіперку.

Після піщаного відскоку "синьо-жовтих" знову врятувала поперечка, а потім і фінальний свисток. 5:4 – українські дівчата повертаються з Червоного моря з бронзовою засмагою.

Neom Beach Soccer Cup, бронзовий фінал

Саудівська Аравія

Україна – Англія 5:4

Нагадаємо, в елітному турнірі Neom Beach Soccer брали участь 4 національні збірні. Бразилія та Іспанія зіграють сьогодні у фіналі.

На груповій стадії українки програли Іспанії (1:6), переграли англійок (4:2) та поступилися Бразилії (4:5).

У світовому рейтингу збірна України завершує рік на 5-ій позиції.