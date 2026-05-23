Українка Костюк увійшла у топ-10 пляжних футболісток світу

Гравчиня київської Мрії-Сервіт і збірної України Юлія Костюк увійшла до чільної десятки найкращих пляжних футболісток світу за 2025 рік.

Про це повідомляє Beach Soccer Worldwide.

Напередодні були опубліковані результати голосування Beach Soccer Stars 2025, у якому брали участь головні тренери та капітани національних збірних. Костюк посіла 8 місце рейтингу найкращих жінок у пляжному футболі за 2025 рік.

Минулого року Костюк була визнана найкращою пляжному футболісткою України. Вона забила 5 голів за національну збірну та стала чемпіонкою України у складі київського клубу Мрія-Сервіт.

Минулого тижня збірна України у товариському матчі програла Португалії 1:2, єдиний гол українок у тому поєдинку забила саме Костюк.