Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Пляжний футбол

Українка Костюк увійшла у топ-10 пляжних футболісток світу

Олег Дідух — 23 травня 2026, 13:16
Українка Костюк увійшла у топ-10 пляжних футболісток світу
Юлія Костюк
АПФУ

Гравчиня київської Мрії-Сервіт і збірної України Юлія Костюк увійшла до чільної десятки найкращих пляжних футболісток світу за 2025 рік.

Про це повідомляє Beach Soccer Worldwide.

Напередодні були опубліковані результати голосування Beach Soccer Stars 2025, у якому брали участь головні тренери та капітани національних збірних. Костюк посіла 8 місце рейтингу найкращих жінок у пляжному футболі за 2025 рік.

Минулого року Костюк була визнана найкращою пляжному футболісткою України. Вона забила 5 голів за національну збірну та стала чемпіонкою України у складі київського клубу Мрія-Сервіт.

Минулого тижня збірна України у товариському матчі програла Португалії 1:2, єдиний гол українок у тому поєдинку забила саме Костюк.

пляжний футбол Жіноча збірна України з пляжного футболу

пляжний футбол

Жіноча збірна України поступилася Португалії у товариському матчі
Війна на Близькому Сході зіпсувала плани: збірна України не їде на турніри до Оману та ОАЕ
Жіноча збірна України зберегла третє місце, чоловіча залишилася 22-ю в оновленому рейтингу збірних
Юлію Костюк визнали найкращою гравчинею з пляжного футболу в 2025 році
Жіноча збірна України у трійці, чоловіча відіграла 3 позиції в оновленому рейтингу збірних

Останні новини