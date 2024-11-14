Забиває Дуда – перемога буде. Україна здолала Англію на престижному турнірі

Жіноча збірна України з пляжного футболу зіграла другий поєдинок на елітному турнірі Neom Beach Soccer Cup в Саудівській Аравії. З рахунком 4:2 українки здолали команду Англії, яка йде на четвертій позиції світового рейтингу.

Першу нагоду забити мали англійки вже на першій секунді. Удар після розіграшу з центру поля з під поперечки дістала Анастасія Терех. Далі Руслана Дячук заробила перспективний штрафний удар, але прошити з близької відстані англійську воротарку не змогла. Українки ледь не пропустили зі штрафного майже від воріт суперника – м’яч дугою опустився на поперечку.

На сьомій хвилині команда Юрія Клименка відкрила рахунок. Маргарита Юрасова в межах правил атакувала воротарку та захисницю, не дала їм розіграти м’яч, відпасувала на Випасняк, а Мирослава вразила вже порожні ворота. "Синьо-жовті" мали чимало нагод забити ще, але пропустили на останній секунді тайму: Барон-Кларк з центра поля класним ударом лівою увігнала м’яча під поперечку – 1:1.

На початку другого тайму Терех завдала свого коронного воротарського удару, її візаві перевела м’яча на кутовий. А після його розіграшу м’яч у ворота злету переправила Сніжана Воловенко – 2:1. Щоправда, дещо допомогла випадковість, адже м’яч вдарився у стійку, потім у воротарку, і лише тоді закотився у рамку.

У другому періоді наші дівчата забили ще раз. Юлія Костюк наважилась на дальній удар, а Бакінгем головою зрізала м’яча у власні ворота. До речі, авторку голу партнерки під час матчу кличуть "Дуда", адже дівоче прізвище Юлії Костюк – Дударчук.

Третій період почався з дальнього удару англійської воротарки – Терех перевела м’яча на кутовий. А за хвилину англійки знову забили видовищний гол. Після діагональної передачі Еванс у падінні п’ятою хитро пробила повз Терех. Але за мить вже 4:2. Анастасія Кліпаченко низом пробила майже з центру, а огляд голкіперці закрила наша нападниця. До речі, Кліпаченко – голова комітету жіночого футболу УАФ. Але, як бачимо, вдало поєднує офіс та майданчик.

До фінальної сирени команди обмінялися нагодами, але рахунок не змінився – 4:2 за українками!

Neom Beach Soccer Cup

Саудівська Аравія

Україна – Англія 4:2

Нагадаємо, в першому матчі Україна поступилася першому номеру світового рейтингу – збірній Іспанії (1:6), а команда Бразилії перемогла Англію (4:2). У п'ятницю, 15 листопада, о 13:45 за київським часом українки будуть протистояти бразилійкам, які сьогодні ще зіграють проти іспанок.

Зазначимо, що участь у турнірі беруть чотири команди – Україна, Іспанія, Бразилія та Англія. За форматом змагань, третя та четверта команди квартету розіграють третє місце, а перша та друга змагатимуться за головний трофей. Фінали відбудуться у суботу, 16 листопада.