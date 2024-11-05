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Дівчата в топі, чоловіки – у двадцятці. Міжнародна федерація оприлюднила підсумковий річний рейтинг збірних

Денис Шаховець — 5 листопада 2024, 13:40
Дівчата в топі, чоловіки – у двадцятці. Міжнародна федерація оприлюднила підсумковий річний рейтинг збірних
АПФУ

Міжнародна федерація пляжного футболу (BSWW) оприлюднила останній у 2024 році рейтинг збірних команд.

Жіноча збірна України з бічсоккера посіла 5-ту позицію. Це певний крок назад, адже минулий рік команда завершила на третьому місці планетарного рейтингу.

Чоловіча збірна на 20-й сходинці. Піднятися вище, зокрема, завадив, і не зовсім вдалий відбір до чемпіонату світу 2025 – українська збірна не змогла пробитися до основного раунду плейоф.

Серед жіночих збірних у рейтингу лідирують Іспанія, Португалія та Польща. Перед українською збірною, на 4-ій позиції перебувають англійки.

У чоловіків лідирує Бразилія, друге місце в Італії, третє – в Португалії.

пляжний футбол Збірна України з пляжного футболу

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