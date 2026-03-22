Війна на Близькому Сході зіпсувала плани: збірна України не їде на турніри до Оману та ОАЕ

Денис Шаховець — 22 березня 2026, 09:40
Війна на Близькому Сході зіпсувала плани: збірна України не їде на турніри до Оману та ОАЕ
Пляжний футбол Києва та України

Національна чоловіча збірна України з пляжного футболу не зможе взяти участь у двох турнірах на Близькому Сході з міркувань безпеки.

Про це повідомляє Пляжний футбол Києва та України.

Зокрема, довелося скасувати поїздки до Об'єднаних Арабських Еміратів (30 березня-5 квітня) та Оману (5-10 квітня). Про це повідомив головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Євдокимов.

"На жаль, у плани збірної втрутилася війна на Близькому Сході. Ми щиро подякували представникам національних асоціацій цих країн, які готові були оплатити перебування в себе збірної України.
Сподіваємося, що домовленість зможемо реалізувати в інший, більш сприятливий час. Шкода, що зірвалися кілька товариських матчів, які мали б стати бойовим хрещенням нової збірної. Наразі шукаємо варіанти для спарингів у Європі" – зазначив Євдокимов.

Додамо, що збірна України проводить підготовку до сезону у Києві. Вже два тренувальних збори відбулися в піщаному манежі столичного Гідропарку.

Нагадаємо, в розіграші Євроліги-2025 збірна України посіла четверте місце.

Збірна України з пляжного футболу

