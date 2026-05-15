Жіноча збірна України поступилася Португалії у товариському матчі

Жіноча збірна України з пляжного футболу програла Португалії у товариському матчі, який відбувся в межах підготовки до нового сезону.

Підопічні Юрія Клименка поступилися з рахунком 1:2.

У першому таймі "синьо-жовті" пропустили гол від Феррейри, а згодом Анастасія Терех зрізала м'яч у власні ворота.

У другій половині гри Юлія Костюк змогла скоротити відставання у рахунку. Втім, до фінального свистка цифри на табло не змінилися.

Товариський матч, 14 травня





Португалія – Україна 2:1 (2:0)





Голи: 1:0 – Е. Феррейра, 2:0 – Терех (у власні ворота), 2:1 – Костюк

Моррейруш (к), Тоскано, Мейра, Круз, Е. Феррейра. Запасні: Олівейра, Сантуш, Васко, К. Феррейра, Тріштау, Кошта, Андрея Сілва, Бем-Хая, Амаранте, Серрано. Тренер: Алан Кавальканті. Україна (стартова п'ятірка): Терех, Кліпаченко, Костюк, Шульга, Бавзенюк (к). Запасні: Кулик, Прокопенко, Квач, Коваль, Випасняк, Юрасова, Скибіна. Тренер: Юрій Клименко.

Наступний із двох запланованих товариських поєдинків відбудеться у п'ятницю, 15 травня. Поєдинок у Бразі розпочнеться о 17:30 за київським часом.

Нагадаємо, що національна жіноча збірна України з пляжного футболу здобула "бронзу" Євроліги-2025. У матчі за третє місце "синьо-жовті" у серії пенальті перемогли Польщу.