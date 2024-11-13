Іспанки – зависока планка. Україна програла перший матч на турнірі в Саудівській Аравії

Жіноча збірна України з пляжного футболу провела перший матч на турнірі Neom Beach Soccer Cup в Саудівській Аравії. Українки з рахунком 1:6 поступилися першому номеру світового рейтингу – команді Іспанії.

Іспанки почали матч значно жвавіше. В кількох атаках рятувала воротарка Анастасія Терех – тричі парирувала удари практично впритул. А на 5-й хвилині наші дівчата відкрили рахунок: після прострілу з кутового м’яча у ворота в падінні переправила Юлія Костюк.

Капітанка Ірина Дубицька за косу поклала опонентку на газон, але штрафний удар знову відбила Терех. На останній хвилині першого періоду іспанки таки віднайшли свою нагоду. Нападниця після верхової передачі виграла боротьбу в Костюк і з метра переправила м’яч у сітку.

В другому таймі Іспанія вийшла вперед, забивши з пенальті після гри рукою. Терех вгадала, куди битиме суперниця, але м’яч по пляжному підскочив від піску перед руками. А за кілька хвилин "жовто-сині" пропустили курйозний гол. Дубицька ризиковано низом відпасувала на Терех, а голкіперка не змогла зупинити м’яч на горбистій поверхні – 1:3. Два м’ячі – практично з нічого, адже грали проти лідера на рівних.

Далі Терех двічі відбивала потужні удари, проте не впоралась з класним дальнім пострілом під поперечину ближче до перерви – 1:4.

А третій період розпочався атаками іспанок. І знову гол, але й знову далеко не обов’язковий. Терех вкинула м’яча на Кліпаченко, польова гравчиня в дотик відпасувала, але це стало гольовою передачею на суперницю, яка забила майже у порожні ворота. За 13 секунд до фінальної сирени пропустили і вшосте – 1:6 у підсумку.

14 листопада о 13:45 за Києвом Україна зіграє проти Англії, а 15 числа поміряється силами з Бразилією. Згідно з форматом, за підсумками групового раунду в останній змагальний день відбудуться матч за третє місце та фінал.

Зазначимо, у першому матчі Бразилія здолала Англію 4:2.

Neom Beach Soccer Cup

Саудівська Аравія

Україна – Іспанія 1:6