Жіноча збірна України зберегла третє місце, чоловіча залишилася на 22-ю в оновленому рейтингу збірних

Міжнародна федерація пляжного футболу (BSWW) оприлюднила нові рейтинги національних збірних команд.

Як повідомляє офіційний сайт організації, жіноча збірна України, як і раніше, перебуває у світовому рейтингу на третьому місці, поступаючись лише Іспанії та Португалії.

Чоловіча збірна України порівняно з попереднім рейтингом також залишилася на місці й перебуває на 22-й позиції.

Рейтинг жіночих збірних

1. Іспанія – 1487,50

2. Португалія – 977,00

3. Україна – 792,50

4. Польща – 761,50

5. Англія – 553,75

6. Італія – 543,75

7. Чехія – 511,75

8. США – 415,50

9. Сальвадор – 325,00

10. Швейцарія – 323,75

Рейтинг чоловічих збірних

1. Бразилія – 4697,25

2. Італія – 3252,25

3. Португалія – 3133,75

4. Білорусь – 3018,25

5. Іран – 2302,00

6. Іспанія – 2040,25

7. Японія – 1782,75

8. Сенегал – 1636,25

9. ОАЕ – 1371,75

10. Парагвай – 1327,50

...22. Україна 683,75

Нагадаємо, у вересні обидві українські збірні брали участь у суперфіналі Євроліги-2025, який відбувався в Італії. Жіноча команда здобула бронзові медалі.

Завершити турнір з нагородами мала шанс і чоловіча збірна, але вона бойкотувала матч за третє місце проти білорусів.