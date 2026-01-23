Жіноча збірна України зберегла третє місце, чоловіча залишилася на 22-ю в оновленому рейтингу збірних
Міжнародна федерація пляжного футболу (BSWW) оприлюднила нові рейтинги національних збірних команд.
Як повідомляє офіційний сайт організації, жіноча збірна України, як і раніше, перебуває у світовому рейтингу на третьому місці, поступаючись лише Іспанії та Португалії.
Чоловіча збірна України порівняно з попереднім рейтингом також залишилася на місці й перебуває на 22-й позиції.
Рейтинг жіночих збірних
1. Іспанія – 1487,50
2. Португалія – 977,00
3. Україна – 792,50
4. Польща – 761,50
5. Англія – 553,75
6. Італія – 543,75
7. Чехія – 511,75
8. США – 415,50
9. Сальвадор – 325,00
10. Швейцарія – 323,75
Рейтинг чоловічих збірних
1. Бразилія – 4697,25
2. Італія – 3252,25
3. Португалія – 3133,75
4. Білорусь – 3018,25
5. Іран – 2302,00
6. Іспанія – 2040,25
7. Японія – 1782,75
8. Сенегал – 1636,25
9. ОАЕ – 1371,75
10. Парагвай – 1327,50
...22. Україна 683,75
Нагадаємо, у вересні обидві українські збірні брали участь у суперфіналі Євроліги-2025, який відбувався в Італії. Жіноча команда здобула бронзові медалі.
Завершити турнір з нагородами мала шанс і чоловіча збірна, але вона бойкотувала матч за третє місце проти білорусів.