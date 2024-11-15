"Санта Барбара" буває короткою. Україна програла Бразилії у драматичній битві за фінал

Жіноча збірна України з пляжного футболу зіграла третій поєдинок на елітному турнірі Neom Beach Soccer Cup в Саудівській Аравії. Із рахунком 4:5 "синьо-жовті" поступилися команді Бразилії. Підопічні Юрія Клименка двічі вели в рахунку, але не втримали позитивний результат.

Перші три хвилини – в’язкий футбол без гольових нагод. А вже на третій українки відкрили рахунок. Воротарка Терех зробила верхову передачу на Кліпаченко, Анастасія в дотик повітрям накинула м’яча на ворота, а Руслана Дячук ціною пошкодження у боротьбі змусила захисницю помилитись – автогол на користь українок.

Анастасія Терех (у червоному), Анастасія Кліпаченко та Юлія Костюк Асоціація пляжного футболу України

За хвилину наших дівчат врятувала поперечка – бразилійки помітно завелись після ляпасу. У середині тайму Юлія Костюк грубо зупинила нападницю. Штрафний з близької відстані – Анастасія Терех здійснила блискучий сейв! А далі знову гол України. Костюк потужно пробила з середньої відстані – момент удару воротарка прогавила – 2:0!

За кілька хвилин стався воротарський гол від Леле – точнісінько під стійку майже з центру майданчика – і вже 2:1. Незадовго до першої перерви Анастасія Терех знову врятувала після близького штрафного удару. Потім Ірина Бавзенюк головою пробила, м’яч ніби котився у ворота, проте застряг у піску поблизу стійки.

Другий тайм розпочався з атак південноамериканок, але першу нагоду створили українські дівчата – удар зі штрафного від Костюк – трохи вище рамки. Над поперечкою просвистів м’яч і після "бісиклети" від Дячук.

У середині другого періоду Бразилія таки наздогнала. Терех відбила дальній удар, але добила Сільвіна – 2:2. А потім і Барбара вивела жовтих вперед. Капітанка вдарила здалеку злету – Терех не зреагувала. Утім, журилася голкіперка недовго. Зібралась, налаштувалась і… зрівняла рахунок! Анастасії на славу вдався її коронний воротарський постріл – 3:3 перед третім таймом! І чим це не Санта Барбара!?

Асоціація пляжного футболу України

У завершальній 12-хвилинці вже на 4-ій секунді українки вийшли вперед. Дальній удар під поперечку вдався Олександрі Скибиній. Цей серіал був далекий від завершення, бо вже за декілька секунд – 4:4. Терех не розрахувала траекторію – м’яч дугою залетів у її ворота.

Далі сюжет дещо заспокоївся, однак у середині періоду Україна знову пропустила. Дамі прорвалася флангом, вклала на пісок воротарку і покотила м’яча у ворота. Завершальний штурм українській команді не вдався. У підсумку – 4:5.

Україна посіла в групі 3-тє місце, тож у суботу, 16 листопада, зіграє проти англійок у матчі за 3-4 місця. Іспанія та Бразилія зустрінуться у фіналі.

Час проведення матчів визначиться увечері, після завершення усіх поєдинків турніру.

Нагадаємо, в першому матчі Україна поступилася першому номеру світового рейтингу – збірній Іспанії (1:6), а в другому турі здолала Англію (4:2).

Neom Beach Soccer Cup, 3-й тур

Саудівська Аравія

Україна – Бразилія 4:5