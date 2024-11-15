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"Санта Барбара" буває короткою. Україна програла Бразилії у драматичній битві за фінал

Денис Шаховець — 15 листопада 2024, 15:05
Санта Барбара буває короткою. Україна програла Бразилії у драматичній битві за фінал
Асоціація пляжного футболу України

Жіноча збірна України з пляжного футболу зіграла третій поєдинок на елітному турнірі Neom Beach Soccer Cup в Саудівській Аравії. Із рахунком 4:5 "синьо-жовті" поступилися команді Бразилії. Підопічні Юрія Клименка двічі вели в рахунку, але не втримали позитивний результат.

Перші три хвилини – в’язкий футбол без гольових нагод. А вже на третій українки відкрили рахунок. Воротарка Терех зробила верхову передачу на Кліпаченко, Анастасія в дотик повітрям накинула м’яча на ворота, а Руслана Дячук ціною пошкодження у боротьбі змусила захисницю помилитись – автогол на користь українок.

Анастасія Терех (у червоному), Анастасія Кліпаченко та Юлія Костюк

Анастасія Терех (у червоному), Анастасія Кліпаченко та Юлія Костюк

Асоціація пляжного футболу України

За хвилину наших дівчат врятувала поперечка – бразилійки помітно завелись після ляпасу. У середині тайму Юлія Костюк грубо зупинила нападницю. Штрафний з близької відстані – Анастасія Терех здійснила блискучий сейв! А далі знову гол України. Костюк потужно пробила з середньої відстані – момент удару воротарка прогавила – 2:0!

За кілька хвилин стався воротарський гол від Леле – точнісінько під стійку майже з центру майданчика – і вже 2:1. Незадовго до першої перерви Анастасія Терех знову врятувала після близького штрафного удару. Потім Ірина Бавзенюк головою пробила, м’яч ніби котився у ворота, проте застряг у піску поблизу стійки.

Другий тайм розпочався з атак південноамериканок, але першу нагоду створили українські дівчата – удар зі штрафного від Костюк – трохи вище рамки. Над поперечкою просвистів м’яч і після "бісиклети" від Дячук.

У середині другого періоду Бразилія таки наздогнала. Терех відбила дальній удар, але добила Сільвіна – 2:2. А потім і Барбара вивела жовтих вперед. Капітанка вдарила здалеку злету – Терех не зреагувала. Утім, журилася голкіперка недовго. Зібралась, налаштувалась і… зрівняла рахунок! Анастасії на славу вдався її коронний воротарський постріл – 3:3 перед третім таймом! І чим це не Санта Барбара!?

Асоціація пляжного футболу України

У завершальній 12-хвилинці вже на 4-ій секунді українки вийшли вперед. Дальній удар під поперечку вдався Олександрі Скибиній. Цей серіал був далекий від завершення, бо вже за декілька секунд – 4:4. Терех не розрахувала траекторію – м’яч дугою залетів у її ворота.

Далі сюжет дещо заспокоївся, однак у середині періоду Україна знову пропустила. Дамі прорвалася флангом, вклала на пісок воротарку і покотила м’яча у ворота. Завершальний штурм українській команді не вдався. У підсумку – 4:5.

Україна посіла в групі 3-тє місце, тож у суботу, 16 листопада, зіграє проти англійок у матчі за 3-4 місця. Іспанія та Бразилія зустрінуться у фіналі.

Час проведення матчів визначиться увечері, після завершення усіх поєдинків турніру.

Нагадаємо, в першому матчі Україна поступилася першому номеру світового рейтингу – збірній Іспанії (1:6), а в другому турі здолала Англію (4:2).

Neom Beach Soccer Cup, 3-й тур
Саудівська Аравія

Україна – Бразилія 4:5

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пляжний футбол

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