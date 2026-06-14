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Українська захисниця допомогла польському клубу вибороти "бронзу" Кубку європейських чемпіонів

Олексій Мурзак — 14 червня 2026, 19:26
Українська захисниця допомогла польському клубу вибороти бронзу Кубку європейських чемпіонів
beachsoccer.com

У неділю, 14 червня, на жіночому Кубку європейських чемпіонів з пляжного футболу відбувся матч за третє місце, в якому польський клуб Red Devils Ladies переграв португальський ACD O Sótão.

Зустріч завершилася з рахунком 7:4.

Зазначимо, що за Red Devils Ladies виступає українська захисниця Юлія Костюк, яка протягом турніру зіграла у 5-ти матчах, записавши до свого активу 2 голи.

Кубок європейських чемпіонів
Матч за третє місце

Red Devils Ladies – ACD O Sótão 7:4

Водночас головний трофей турніру розіграють у повністю іспанському протистоянні клуби Barcelona BSC та Higicontrol Melilla.

Нагадаємо, наприкінці травня жіноча збірна України з пляжного футболу посіла третє місце в групі А турніру Beach Soccer Euroleague 2026, який проходив в іспанському Ель-Пуерто-де-Санта-Марія.

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