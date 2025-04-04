Пістолети вистрелили: НБА покарала Моранта за подвійну демонстрацію недоречного жесту
Зірка Мемфіс Гріззліс Джа Морант був оштрафований на 75 тисяч доларів за те, що він "двічі продемонстрував недоречний жест на майданчику".
Про це НБА повідомила в соцмережах.
У заяві ліги йдеться про "пістолетні" жести, які показував 25-річний баскетболіст. Перший випадок стався в ніч на 2 квітня під час гри з Голден Стейт (125:134).
За цей епізод НБА вирішила не карати Моранта, виписавши йому попередження. Але він не стримався і повторив жест під час наступного ж матчу, який відбувся минулої ночі (4 квітня).
Закинувши триочковий за 7:51 до кінця першої чверті поєдинку з Маямі (110:108), Джа побіг назад у захист, повністю витягнувши праву руку і тримаючи ліву в позі пістолета. Цього разу НБА не стала терпіти це та покарала баскетболіста штрафом.
Нагадаємо, що Джа Морант має багату історію дискваліфікацій через демонстрацію вогнепальної зброї в прямому етері в соцмережах. За два таких випадки він сумарно отримав бан на 33 матчі.
Раніше стало відомо, що ще один зірковий гравець Філадельфії більше не вийде на паркет цього сезону.