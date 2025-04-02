52 очки Каррі допомогли Голден Стейт переграти Мемфіс, Атланта поступилася Портленду в НБА

У ніч з 1 на 2 квітня відбулась низка матчів в межах Національної баскетбольної асоціації.

Голден Стейт у результативному матчі здолали Мемфіс. Зірка Ворріорз Стеф Каррі записав на свій рахунок 52 очки та 10 підбирань.

Денвер у напруженому матчі за підсумками овертайму поступився Міннесоті. Команди до останніх секунд зустрічі претендували на перемогу.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

2 квітня

Атланта – Портленд 113:127 (27:26, 27:31, 30:40, 29:30)

Мілуокі – Фінікс 133:123 (31:19, 29:38, 35:26, 38:40)

Нью-Йорк – Філадельфія 105:91 (35:26, 24:16, 21:28, 25:21)

Мемфіс – Голден Стейт 125:134 (32:45, 34:29, 37:29, 22:31)

Сан-Антоніо – Орландо 105:116 (34:29, 27:32, 23:18, 21:37)

Чикаго – Торонто 137:118 (39:32, 31:25, 32:22, 35:39)

Денвер – Міннесота 139:140 ОТ (32:26, 21:26, 26:32, 33:28, 27:28)

Зазначимо, що напередодні Бостон здобув чергову перемогу в межах НБА та встановив рекорд франшизи.