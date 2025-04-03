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Травма ще одного лідера: учасник Матчу зірок вибув до кінця сезону

Руслан Травкін — 3 квітня 2025, 19:39
Травма ще одного лідера: учасник Матчу зірок вибув до кінця сезону
Тайріз Максі
Скриншот

Зірковий захисник Філадельфії Сіксерз Тайріз Максі вибув до кінця сезону через травму пальця.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

24-річний Тайріз не грає з 3 березня. Цього сезону він набирає 26,3 очка, робить 6,2 передачі та 3,3 підбирання за 37 хвилин на паркеті.

Філадельфія наразі посідає 13 місце на Сході з результатом 23-53. Клуб втратив шанси на плейоф.

Для Сіксерз, які входили в чемпіонат з амбіційними планами, сезон став повним провалом, оскільки через травми тривалий період також пропустили Джоель Ембіід та Пол Джордж.

Нагадаємо, один із лідерів Х'юстона отримав дискваліфікацію за удар у пах гравця Юти. 

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Тайріз Максі

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