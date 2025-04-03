Травма ще одного лідера: учасник Матчу зірок вибув до кінця сезону

Зірковий захисник Філадельфії Сіксерз Тайріз Максі вибув до кінця сезону через травму пальця.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

24-річний Тайріз не грає з 3 березня. Цього сезону він набирає 26,3 очка, робить 6,2 передачі та 3,3 підбирання за 37 хвилин на паркеті.

Філадельфія наразі посідає 13 місце на Сході з результатом 23-53. Клуб втратив шанси на плейоф.

Для Сіксерз, які входили в чемпіонат з амбіційними планами, сезон став повним провалом, оскільки через травми тривалий період також пропустили Джоель Ембіід та Пол Джордж.

Philadelphia 76ers star Tyrese Maxey is expected to be ruled out for the rest of the season with a finger tendon injury, sources tell ESPN. Maxey has been sidelined since March 3 and has attempted to rehab the finger, but still is dealing with discomfort and needs treatment. pic.twitter.com/RXaaD0RXRU — Shams Charania (@ShamsCharania) April 3, 2025

Нагадаємо, один із лідерів Х'юстона отримав дискваліфікацію за удар у пах гравця Юти.