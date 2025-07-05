Молодіжна збірна України взяла реванш у Фінляндії в межах підготовки до ЧЄ-2025

Збірна України U-20 здобула перемогу в контрольному матчі зі збірною Фінляндії в межах підготовки до чемпіонату Європи в Дивізіоні А, взявши реванш за поразку від фінів напередодні.

Як повідомляє Федерація баскетболу України, зустріч завершилася з рахунком 84:77.

Україна виграла підбирання (45 проти 38), зробила більше перехоплень (10 проти 3), покращила показник триочкових (8/23 в цій грі, тоді як вчора було 3/24). Також українці пробили на 10 штрафних більше, реалізувавши 71% (22/31).

Шість з 11 триочкових реалізував Єгор Сушкін, який з 25 очками став найрезультативнішим в матчі. 18 очок набрав Максим Кличко, по 10 у Десмонда Йяму та Віталія Кузнецова.

Контрольний матч з баскетболу

Фінляндія U-20 – Україна U-20 77:84 (25:24, 11:11, 16:23, 25:26)

Євробаскет-2025 для молодіжних чоловічих збірних пройде в грецькому Іракліоні 12-20 липня. Збірна України потрапила до групи С, де зіграє з Бельгією, Німеччиною та Італією.

Нагадаємо, в двох перших контрольних матчах наша збірна двічі здолала команду Естонії, далі була перемога над Грузією та поразка від Латвії.