Молодіжна збірна України вдруге переграла Естонію в межах підготовки до ЧЄ-2025

Молодіжна збірна України вдруге переграла Естонію у контрольному матчі в межах підготовки до чемпіонату Європи U-20 в Дивізіоні А.

Зустріч завершилася з рахунком 69:52.

Найрезультативнішим у складі збірної України став Лука Лохманчук, який набрав 15 очок, реалізувавши 3 з 4 триочкових.

Контрольний матч з баскетболу

Естонія U-20 – Україна U-20 52:69 (12:12, 17:19, 12:15, 11:23)

Збірна України виграла обидва спаринги проти Естонії та продовжить тренувальний збір.

Нагадаємо, загалом у збірної України U-20 заплановано 7 контрольних матчів перед чемпіонатом Європи. Крім Естонії, "синьо-жовті" зіграють проти Ізраїлю (26 та 27 червня), Грузії (30 червня) та Фінляндії (4 та 5 липня).

Євробаскет-2025 для молодіжних чоловічих збірних пройде в грецькому Іракліоні 12-20 липня. Збірна України потрапила до групи С, де зіграє з Бельгією, Німеччиною та Італією.