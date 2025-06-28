Молодіжна збірна України перемогла Грузію в межах підготовки до ЧЄ-2025

Молодіжна збірна України здобула перемогу над однолітками з Грузії в межах підготовки до чемпіонату Європи в Дивізіоні А серед команд U-20.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

Контрольний матч, що пройшов в Латвії, завершився з рахунком 80:74.

Найрезультативнішим у складі збірної України став Артем Романиця, який набрав 21 очко, реалізувавши 3 з 7 триочкових.

18 очок, 4 передачі та 4 підбирання в активі капітана команди розігруючого Єгора Сушкіна.

Контрольний матч з баскетболу

Україна U-20 – Грузія U-20 80:74 (19:24, 17:17, 24:16, 20:17)

Нагадаємо, в двох перших контрольних матчах наша збірна двічі здолала команду Естонії. В наступній зустрічі українська збірна 2 липня протистоятиме збірній Латвії U-20.

Євробаскет-2025 для молодіжних чоловічих збірних пройде в грецькому Іракліоні 12-20 липня. Збірна України потрапила до групи С, де зіграє з Бельгією, Німеччиною та Італією.