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Збірна України U-20 програла Фінляндії в контрольному матчі

Андрій Мошкун — 4 липня 2025, 21:26
Збірна України U-20 програла Фінляндії в контрольному матчі
ФБУ

Молодіжна збірна України U-20 зазнала поразки в контрольному матчі проти збірної Фінляндії

Про це повідомляє ФБУ.

Поєдинок завершився з рахунком 70:87 на користь суперника. Це п’ятий матч збірної в рамках підготовки до чемпіонату Європи в Дивізіоні А.

Вже в першій чверті Фінляндія заробила двозначну перевагу, яку надалі утримувала. В нашої команди були проблеми з реалізацією дальніх спроб: підопічні Валерія Плеханова влучили лише 3 кидки з 24.

Найрезультативнішими у складі збірної України стали Лука Лохманчук з 21 очком та Максим Кличко, який оформив дабл-дабл з 11 балів та 16 підбирань. Ще одну гру команди проведуть в суботу, 5 липня.

Нагадаємо, в двох перших контрольних матчах наша збірна двічі здолала команду Естонії, в третьому матчі перемогла Грузію, після чого поступилась Латвії.

Контрольний матч. Чоловіки, U-20
Гельсінкі, Фінляндія

Фінляндія — Україна 87:70 (29:18, 22:18, 17:17, 19:17)

Раніше Жіноча збірна України U-18 з перемоги стартувала на Євробаскеті-2025.

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