Юніорська збірна України поступилась Австрії на Турнірі чотирьох націй

Юніорська збірна України (U20) поступилася команді Австрії у своєму другому матчі на Турнірі чотирьох націй, що проходить у данському Ольборзі.

Зустріч завершилась з рахунком 0:3.

Попри перевагу за кількістю кидків (37:24), українцям не вдалося реалізувати свої моменти. Австрійці натомість відзначилися по одному разу в кожному періоді та здобули перемогу.

Турнір чотирьох націй (U-20)

2 тур, 6 листопада

Австрія – Україна 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – Ван Е (Браун), 08:44. 2:0 – Саммер (Кошек), 34:50. 3:0 – Зак-Кіслінг, 52:48.

Україна: Набойченко (Бобров); Петров – Панасенко, Кураєв – Мельниченко – Лучкін; Мазко – Сухицький, Скороход – Ратушняк – Васяк; Стасюк – Коробкін, Чайка – Гоцко – Оліферчук; Кірєєв – Влащинкський, Бузоверя – Ісаєв – Спаскін.

Огляд матчу

Нагадаємо, у першому турі Україна U-20 зазнала поразки від однолітків з Норвегії.