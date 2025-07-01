Збірна України зазнала поразки від Латвії в межах підготовки до молодіжного Євробаскету-2025

Молодіжна збірна України U-20 зазнала поразки в контрольному матчі зі збірною Латвії.

Зустріч завершилася з рахунком 83:78, інформує Федерація баскетболу України.

При рівній грі ключовим став ривок Латвії в другій половині третьої чверті, завдяки чому латвійці виграли десятихвилинку 22:10.

Наша команда виграла підбирання (42-37 загальні, 30-24 в захисті), але реалізувала лише 21% триочкових (4/19) та допустила 18 втрат при 10 у суперника (Латвія набрала 15 очок після втрат українцями, тоді як Україна лише 4). При цьому відзначимо відсоток реалізації штрафних 75% (24/32).

Найрезультативнішими у складі збірної України стали Лука Лохманчук з 17 очками, та Максим Кличко з 15 очками. Даніілу Сипало не вистачило одного очка до дабл-даблу – 9 очок та 11 підбирань.

Контрольний матч з баскетболу

Латвія U-20 – Україна U-20 83:78 (24:21, 18:23, 22:10, 19:24)

Нагадаємо, в двох перших контрольних матчах наша збірна двічі здолала команду Естонії. В наступній зустрічі українська збірна переграла команду Грузії.

Євробаскет-2025 для молодіжних чоловічих збірних пройде в грецькому Іракліоні 12-20 липня. Збірна України потрапила до групи С, де зіграє з Бельгією, Німеччиною та Італією.