Агломерація Нью-Йорк встановила ганебний рекорд американського спорту

Агломерація Нью-Йорк стала першою метрополією, чиї команди зазнали поразок у головних американських спортивних лігах в один день.

Про це повідомляє OptaStats.

Баскетбольна команда Нікс у матчі регулярного чемпіонату вдома програла Клівленду.

Хокейний клуб Баффало, який представляє штат Нью-Йорк, поступився Флориді.

Представник НФЛ Нью-Йорк Джаянст на виїзді не зуміли здолати Піттсбург Стілерз.

У фіналі Світової серії з бейсболу Янкіс на власному полі зазнали поразки від Доджерс.