Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Агломерація Нью-Йорк встановила ганебний рекорд американського спорту

Руслан Травкін — 29 жовтня, 20:35
Агломерація Нью-Йорк встановила ганебний рекорд американського спорту
https://x.com/nyknicks

Агломерація Нью-Йорк стала першою метрополією, чиї команди зазнали поразок у головних американських спортивних лігах в один день.

Про це повідомляє OptaStats.

Баскетбольна команда Нікс у матчі регулярного чемпіонату вдома програла Клівленду.

Хокейний клуб Баффало, який представляє штат Нью-Йорк, поступився Флориді.

Представник НФЛ Нью-Йорк Джаянст на виїзді не зуміли здолати Піттсбург Стілерз.

У фіналі Світової серії з бейсболу Янкіс на власному полі зазнали поразки від Доджерс.

НФЛ НХЛ Рекорд НБА МЛБ

НФЛ

Піттсбург обіграв Джаянтс у заключному матчі 8 тижня НФЛ
Ключовий гравець Ковбойз пропускає тренування команди через потрапляння до числа журі присяжних
Міннесота поступилася Ремс у першому матчі 8 тижня НФЛ-2024
Гравець клубу НФЛ потрапив у ДТП разом із сім’єю
Джегуарс на Вемблі обіграли Петріотс, Канзас та Сан-Франциско зіграли рімейк Супербоулу: результати 7 тижня НФЛ-2024

Останні новини