Агломерація Нью-Йорк встановила ганебний рекорд американського спорту
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Агломерація Нью-Йорк стала першою метрополією, чиї команди зазнали поразок у головних американських спортивних лігах в один день.
Про це повідомляє OptaStats.
Баскетбольна команда Нікс у матчі регулярного чемпіонату вдома програла Клівленду.
Хокейний клуб Баффало, який представляє штат Нью-Йорк, поступився Флориді.
Представник НФЛ Нью-Йорк Джаянст на виїзді не зуміли здолати Піттсбург Стілерз.
У фіналі Світової серії з бейсболу Янкіс на власному полі зазнали поразки від Доджерс.