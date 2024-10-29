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Лень допоміг Сакраменто здолати Портленд, Юта без Михайлюка поступилася Далласу в регулярному чемпіонаті НБА

Станіслав Лисак — 29 жовтня, 07:29
Лень допоміг Сакраменто здолати Портленд, Юта без Михайлюка поступилася Далласу в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч на 29 жовтня відбулися 11 матчів регулярного чемпіонату НБА.

Зокрема, Юта, за яку виступає Святослав Михайлюк зазнала поразки від Далласа. Український гравець на майданчик не виходив.

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Сакраменто з Олексієм Ленем обіграв Портленд. Українець провів на майданчику 7 хвилин, за яких встиг зробити одне перехоплення та віддати 4 результативні передачі.

Національна баскетбольна асоціація-2024/25

Регулярний чемпіонат, 29 жовтня

Орландо – Індіана 119:115 (35:36, 36:23, 22:39, 26:17)

Атланта – Вашингтон 119:121 (28:25, 33:29, 22:30, 36:37)

Бостон Мілуокі (28:29, 25:27, 37:26, 29:26)

Маямі – Детройт 106:98 (28:30, 36:23, 14:26, 28:19)

Нью-Йорк – Клівленд 104:110 (18:22, 34:23, 26:29, 26:36)

Торонто – Денвер 125:127 ОТ (30:29, 32:25, 26:29, 26:31, 11:13)

Мемфіс Чикаго 123:126 (32:22, 36:32, 32:39, 23:33)

Сан-Антоніо – Г'юстон 101:106 (15:29, 30:33, 30:25, 26:19)

Даллас – Юта 110:102 (27:19, 22:24, 33:27, 28:32)

Сакраменто – Портленд 111:98 (25:20, 26:12, 38:28, 22:27)

Фінікс – Лейкерс 109:105 (25:14, 26:35, 33:22)

NBA Олексій Лень Юта Святослав Михайлюк Сакраменто Кінгс

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