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Піттсбург обіграв Джаянтс у заключному матчі 8 тижня НФЛ

Руслан Травкін — 29 жовтня, 07:45
Піттсбург обіграв Джаянтс у заключному матчі 8 тижня НФЛ
x.com/steelers

У ніч з 28 на 29 жовтня відбувся останній матч 8 тижня Національної футбольної ліги сезону-2024.

Піттсбург Стілерз вдома приймав Нью-Йорк Джаянтс. Господарі були фаворитами, що і підтвердила гра – 26:18.

НФЛ-2024 – регулярний чемпіонат
29 жовтня, 8 тиждень

Піттсбург Стілерз – Нью Йорк Джаянтс 26:18 (6:3, 3:6, 7:0, 10:9)

Момент гри:

Неймовірний забіг на 73 ярди від Келвін Остінна зі складу "сталеварів".

Тепер у Піттсбурга показник 7-2. "Гіганти" мають результат 2-5 і практично вибули з боротьби за плейоф.

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