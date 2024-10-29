Флорида обіграла Баффало, Вінніпег програв Торонто в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з на 29 жовтня у Національній хокейній лізі відбулися 8 матчів.

Зокрема, лідер Східної конференції Флорида здобула перемогу над Баффало. Вінніпег, який очолює турнірну таблицю Західної конференції поступився Торонто.

НХЛ – регулярний чемпіонат

29 жовтня

Баффало – Флорида 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

Коламбус – Едмонтон 6:1 (3:0, 1:0, 2:1)

Вінніпег – Торонто 4:6 (0:2, 2:3, 2:1)

Тампа-Бей – Нашвілл 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Колорадо – Чикаго 2:5 (2:3, 0:0, 0:2)

Юта – Сан-Хосе 4:5 ОТ (2:0, 2:1, 0:3, 0:1)

Ванкувер – Кароліна 3:4 ОТ (1:2, 0:1, 2:0, 0:1)

Вегас – Калгарі 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Напередодні Нью-Джерсі з розгромним рахунком 6:2 переміг Анахайм, Колорадо мінімально переграв Оттаву.