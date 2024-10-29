Доджерс на виїзді обіграли Янкіс та наблизилися до перемоги у Світовій серії

У ніч на 29 жовтня відбувся 3 матчі Світової серії 2024 з бейсболу.

Лос-Анджелес Доджерс в гостях обіграли Нью-Йорк Янкіс із рахунком 4:2.

Тепер Доджерс ведуть 3-0. Щоб стати чемпіоном їм достатньо виграти 1 матч, у Янкіс більше немає права на програш.

Гості після перших 8 інінгів вели з рахунком 4:0. В останньому інінгу господарі зуміли двічі пройти всі бази, але на більше їх не вистачило.

МЛБ – Світова серія

29 жовтня

Нью-Йорк Янкіс – Лос-Анджелес Доджерс 2:4 (0-3 в серії до 4 перемог)

Огляд гри:

Нагадаємо, Доджерс за власну історію 7 разів вигравали Світову серію. Востаннє вони ставали чемпіонами 2020 року.