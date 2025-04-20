Стало відомо, коли Ліллард зможе допомогти Мілуокі Бакс у плейоф НБА

Зірковий розігруючий Мілуокі Бакс Деміан Ліллард найближчим часом зможе повернутися на паркет.

Про це повідомляє ESPN.

За інформауією джерела, 34-річний баскетболіст буде готовий зіграти в другому або третьому матчі серії проти Індіанти у першому раунді плейоф НБА Східної конференції.

Недавно стало відомо, що Ліллард вилікувався від тромбозу вен та припинив приймати препарати для розрідження крові.

Перед тим, як програти Пейсерс у першому поєдинку (98:117), лідер "оленів" Янніс Адетокумбо не приховував своєї радості, коли дізнався про це.

"Чудова, чудова новина. Щасливий за нього, що він здоровий, що він може повернутися і знову грати в баскетбол. Він робить нашу команду кращою. Він все ще один з найкращих гравців у лізі. Сподіваюся, коли він буде готовий – я не знаю, коли це буде, гра №5, гра №6, гра №4 – я не знаю, що це буде. Сподіваюся, він зможе повернутися і допомогти нам вигравати ігри", – сказав Янніс.

Другий матч серії між Індіаною та Мілуокі відбудеться в ніч на 23 квітня. Гра розпочнеться о 02:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що тренера Клівленд Кавальєрс Кенні Аткінсона визнали найкращим наставником року.