Зірка Мілукокі пропустить понад місяць через травму
Форвард Мілуокі Янніс Адетокунбо пропустить понад місяць через травму, отриману в матчі проти Денвера.
Про це сам баскетболіст повідомив репортерам The Athletic.
За словами грецького бігмена, у нього діагностували розтягнення литкового м'яза, через що він вибув на 4-6 тижнів.
Зазначимо, що у програному матчі з Денвером Янніс провів на паркеті 32 хвилини – за цей час гравець Бакс набрав 22 очки, виконав 7 передач та зібрав 13 перехоплень.
Мілуокі наразі посідає 11 місце в турнірній таблиці Східної конференції, маючи баланс перемог на поразок 18:26.
Раніше повідомлялось, що Янніс увійшов до десятки найбільш привабливих спортсменів для спонсорів у 2025 році.