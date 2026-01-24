Українська правда
Зірка Мілукокі пропустить понад місяць через травму

Володимир Максименко — 24 січня 2026, 09:35
Форвард Мілуокі Янніс Адетокунбо пропустить понад місяць через травму, отриману в матчі проти Денвера. 

Про це сам баскетболіст повідомив репортерам The Athletic.

За словами грецького бігмена, у нього діагностували розтягнення литкового м'яза, через що він вибув на 4-6 тижнів.

Зазначимо, що у програному матчі з Денвером Янніс провів на паркеті 32 хвилини – за цей час гравець Бакс набрав 22 очки, виконав 7 передач та зібрав 13 перехоплень.

Мілуокі наразі посідає 11 місце в турнірній таблиці Східної конференції, маючи баланс перемог на поразок 18:26.

Раніше повідомлялось, що Янніс увійшов до десятки найбільш привабливих спортсменів для спонсорів у 2025 році.

