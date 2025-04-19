НБА. Плейоф-2025. Хто стане чемпіоном? Оклахома, Бостон, Клівленд, чи, можливо, Голден Стейт? Прогноз редакції Чемпіона

У суботу, 19 квітня стартує плейоф НБА сезону 2024/25.

16 найкращих команд (по 8 Східної та Західної конференцій) регулярного чемпіонату визначать цьогорічного чемпіона.

З турнірною сіткою плейоф і розкладом усіх матчів можна ознайомитись за посиланням.

Журналісти "Чемпіона" зробили свій прогноз на усі раунди та чемпіона.

Андрій Твердохліб

Прогноз Андрія Твердохліба "Чемпіон"

Східна конференція

Клівленд. На фініші "регулярки" трохи збавили оберти, проте пов’язано це радше з виконанням завдання – виходом у постсезон. Кенні Аткінсон за рік огранив колектив, який почав будувати ще Бікерстофф. Для здобуття Кубку в Кавальєрс є все, крім досвіду. Проте може допомогти чемпіонський, хоч і в ролі асистента, досвід Аткінсона.

Бостон. Чинний чемпіон іде за захистом титулу. Завадити стати чемпіоном Східної конференції може хіба що Кавальєрс.

Нью-Йорк. Нікс провели другу частину сезону значно гірше за першу. Насамперед через травми провідних гравців. Стеля для підопічних Тіма Тібодо – другий раунд плейоф. Думаю, Брансон і КО вилетять з розіграшу вже у першому.

Індіана. Досить збалансована команда, з непоганою лавою запасних і яскравим лідером – Тайрізом Халібертоном. Однак фаворитом у першому раунді вважаю Мілвокі Бакс.

Мілвокі. Не здивуюсь, якщо Олені дійдуть навіть до фіналу конференції. Фактор Янніса Адетукомбо – все ще вагомий. Не слід забувати й про Деміана Лілларда, час якого може настати у найважливіші моменти.

Детройт. Темна конячка. Джей Бі Бікерстафф будує хорошу, системну команду з молодими яскравими зірками. Навряд чи команда готова стрибнути вище другого раунду – не вистачить елементарного досвіду матчів плейоф, однак у першому раунді вважаю саме команду з міста моторів фаворитом.

Орландо. Захист – запорука успіху флоридців. Однак цього буде замало, навіть щоб подолати перше коло.

Маямі. Гіт уже давно потребують глибокої перебудови. І навіть тренерський геній Споулстри не допоможе флоридцям "зачепитися" за другий раунд.

Західна конференція

Оклахома. Абсолютно найкраща команда "регулярки" з імовірним MVP сезону – Шеєм Гілджесом Александером. Підопічні Марка Дайно однаково потужно грають в атаці (3-й рейтинг) і захисті (1). Банально, але наймолодшій команді цьогорічного плейофу може не вистачити досвіду.

Х’юстон. Молода команда з хорошим системним захистом, яку другий сезон будує Іме Удока. Вочевидь "Ракети" сподіваються, щонайменше, на другий раунд, але для цього їм треба вибити з розіграшу Голден Стейт Ворріорз.

Лейкерс. 40-річний Леброн Джеймс все ще здатен тягнути команду до висот. Тим більше маючи поряд Луку Дончича. Протягом сезону "Озерні" досить непогано підсилилися рольовиками, входячи у постсезон з хорошою глибиною складу.

Денвер. За два матчі до завершення "регулярки" власник команди звільнив головного тренера Марка Мелоуна та генменеджера Кельвіна Бута. Загалом фронтофіс "Наггетс" – один із найслабших в асоціації. Навряд чи "самородки" зможуть забрати більш як два матчі у серії з Кліпперс.

Кліпперс. Один із головних фаворитів на титул, якщо зі здоров’ям Кавая Ленарда все буде добре. Команда потужно укомплектована з тренером-чемпіоном Тайронном Лю.

Міннесота. Дуже нерівно пройшли "регулярку". Напевне могли б претендувати на другий раунд, але в першому випало грати проти Лейкерс.

Голден Стейт. Воїни дуже сильно додали після приходу Джиммі Батлера. Попри неоднозначний і нерівний сезон, підопічні Керра – у топ-10 як захисного, так і атакувального рейтингів, а відтинок після матчу усіх зірок пройшли з третім у лізі показником – перемоги/поразки. У другому раунді на Воїнів потенційно чекають Лейкерс. Якщо зможуть пройти Леброна, цілком до снаги замахнутись на черговий титул. Стефен Каррі та Дреймонд Грін знають як вигравати найважливіші матчі.

Мемфіс. Незадовго до завершення регулярного чемпіонату керівництво звільнило головного тренера Тейлора Дженкінса, однак падіння не припинилося. Думаю, "ведмеді" здатні забрати одну домашню гру в "Тандер", але на тому і все.

Руслан Травкін

Прогноз Руслана Травкіна "Чемпіон"

Східна конференція

Клівленд. Найкраща команда Сходу на середину березня. Потім був спад. Хтось думає, що "Кавальєрс" перейшли на "економрежим". Але мені це нагадує історію з Аталантою Буденхольцера 2015 року. Так, вони не так успішно стартували й домінували, але також виграли Схід і вилетіли у фіналі конференції. Гадаю, Клівленд очікує те саме.

Бостон. У "Селтікс" чемпіонський зберігся "кістяк" минулого сезону. Так, цього року Східна конференція конкурентніша, але все одно "кельти" знову будуть у фіналі НБА.

Нью-Йорк. Думаю, все ж колектив Тібодо пройде Детройт, але надалі ні сил (у прямому сенсі), ні вмінь не вистачить.

Індіана. Ця команда викликає симпатію. Вірю, що пройдуть Мілвокі. Надалі також буду підтримувати їх, але Клівленд внаслідок глибини буде кращим.

Мілвокі. Янніс все ще гравець першої збірної НБА. Та одного його не вистачить. От і все, весь прогноз. Так, можливо, повернеться Ліллард, але хіба це універсальне рішення від усіх бід?

Детройт. Талантів Детройту висміювали, що вони не можуть розкритися. Влітку вони додали Гардуея та Гарріса, яких усі списали. І це почало давати результат. Поки що й вихід у плейоф – подвиг. Але надалі є непогані перспективи.

Орландо. Чудова оборона, але не вистачає атаки. Вірю, що з Бостоном зможуть зачепитися за кілька матчів. Потім нехай виліковують травми, приходять до тями й знову несуться на вершину.

Західна конференція

Оклахома. Мої фаворити. Найкращий колектив ліги. Чудовий старт, чудова лава запасних, чудова хімія. Враховуючи "тренеропад" в НБА, не виключаю, що Тандер можуть задуматися над звільненням Марка Дайно, якщо не буде фіналу.

Х’юстон. Дивина, чому їх ніхто серйозно не розглядає. Молодість? Ок. Але умовний Голден Стейт розпочинав свій 2014-й також із молодими лідерами. Щонайменше, думаю, "воїнів" вони зможуть перемогти.

Лейкерс. Леброн + Дончич довели, що вміють чудово взаємодіяти. Так, є проблеми з високими. У регулярному сезоні вистачало Доріана Фінні-Сміта та Руї Хачимури. Чи вистачить цього на плейоф? Напевно, ні. Чи вистачить для проходу Тімбервулвз? Впевнений, що так.

Денвер. Я не згоден зі звільненням Майка Мелоуна, але Девід Адельман був у команді. За інформацією інсайдерів, "хімія" не порушена. Через фактор Ніколи Йокича віддаю перевагу в першому раунді саме Наггетс. Ну і, можливо, Джамал Мюррей пригадає, що в плейоф він стає суперзіркою.

Кліпперс. У них мало хто вірив. Скептиків вони посоромили. Харден грає мудро, Зубац став одним із найкращих бігменів ліги, навіть Ленард одужав. Але це "Кліпперс". Тому виліт у першому раунді.

Міннесота. Неймовірний Ентоні Едвардс, Гобер, який все ще щось може, снайпер Дівінченцо. Втім, суперник – "Лейкерс". Виліт від "озерних", Тім Коннеллі, можливо, звільняє Кріса Фінча і приводить Майкла Мелоуна на посаду тренера.

Мемфіс. Кілька років тому "Гріззліс" отримали статус "молодого та перспективного колективу". Час йде, а "ведмеді" не змінюються. Нерви Оклахомі попсують, але, звичайно, вилетять відразу.

Голден Стейт. Джиммі Батлер – важлива одиниця. І не дивно, що після його приходу колектив Керра показав 25-8. Цьому є інше пояснення: клуб мав один із найпростіших календарів у лізі. У "регулярці" Рокетс "розібрали" оновлених "Ворріорз". У першому раунді постсезону буде складніше, проте більше вірю саме в молодих і голодних.

Олексій Погорелов

Прогноз Олексія Погорелова "Чемпіон"

Східна конференція

Клівленд. Команда, яка була зібрана для того, щоб перемогти Бостон. По ходу сезону колектив Кенні Аткінсона зробив це двічі, особливо вражає друга перемога, коли Кавс програвали на старті 3-25. Універсальність гравців та їхня готовність іти на певні жертви заради успіху всієї команди мають без проблем провести Клівленд до фіналу Сходу та фіналу НБА, де буде нелегко в будь-якому разі.

Бостон. Чинний чемпіон НБА хоч і відстав від Клівленда лише на три перемоги, але має куди помітніші вразливі зони, в які битимуть суперники. "Кельти" занадто просто втрачають концентрацію, а тому навіть двозначна перевага не є гарантією для перемоги. Плюс спад Джру Голідея не пішов команді на користь. Навряд чи вийде захистити титул.

Нью-Йорк. У розпорядженні у Тома Тібодо є все, щоб "Нікс" стали чемпіонами. Але, з якоїсь причини, команда не грає на максимум своїх можливостей. Можливо, справа в самому тренері, оскільки підбір гравців просто чудовий. Варто очікувати серйозних проблем у першому ж раунді з Детройтом. Пройти Бостон і Клівленд – місія нездійсненна.

Індіана. В Індіанаполісі зібрався цікавий колектив, який, починаючи з 2025 року, провів впевнений відрізок. Банда Ріка Карлайла готова другий рік поспіль відправити Мілвокі додому.

Мілвокі. Складно вигравати на чемпіонство, коли ти не можеш розраховувати на свою другу зірку, замість Кріса Міддлтона в тебе тепер Кайл Кузма, а на тренері містер "Камон Летс Гоу". Навіть якщо Янніс Адетокумбо самотужки затягне "оленів" у другий раунд, далі їм точно не пройти.

Детройт. Головна сенсація сезону, яка налаштована продовжувати дивувати, але тепер у постсезоні. Джей Бі Бікерстафф готується помститися Нью-Йорку за принизливу поразку в серії 1:4 дворічної давнини. Більшого очікувати не варто.

Орландо. Травми в першій частині сезону "вбили" хід команди, яка через плейін залізла таки в постсезон. Проти Бостона "Меджик" світить хіба що один матч.

Маямі. На відміну від Орландо, весь сезон Маямі був дивним, і все через Джиммі Батлера. Не маючи тепер яскравого лідера, команда продовжить розраховувати на геній Еріка Споельстри. Але в серії з Клівлендом цього, швидше за все, буде недостатньо.

Західна конференція

Оклахома. Найкраща команда конференції, ідеально зібрана для регулярного сезону. Після торішнього провалу Тандер мають довести, що вони не вискочки, а реальні контендери. Фінальна дуель із Клівлендом бачиться красивим завершенням історії як однієї, так і іншої команд.

Х'юстон. Класний, молодий, яскравий колектив із чудовою обороною і огидною атакою. Можна скільки завгодно обмежувати напад суперника, але це не матиме сенсу, якщо ти сам не можеш нічого набрати. Без скорера пройти Голден Стейт буде дуже складно, не кажучи вже про другий раунд.

Лейкерс. Сезон був врятований подарунком у вигляді Луки Дончича, який допоміг ЛеБрону Джеймсу трохи змінити роль, віддавши м'яч словенцю. Цього було достатньо, щоб схеми Джей Джей Редіка заграли новими фарбами. Але ця команда максимально непередбачувана: вона може як стати чемпіоном, так і програти в першому раунді. Багато чого залежатиме від здоров'я "Короля".

Денвер. Незважаючи на весь хаос, який коїться в організації, Наггетс залишаються дуже небезпечним противником. Прибери з команди Ніколу Йокича, і вона не вийде в постсезон. Якщо Івіца Зубац впорається зі своїм завданням із нейтралізації "Джокера", на Денвер очікує ранній виліт.

Кліпперс. Кавай, Харден, Пауелл, Зубац, Данн, Богданович, Джонс, Батюм – віковий, але якісний ростер, який претендує на роль "темної конячки". Тіньовий претендент на чемпіонство, від якого ніхто нічого не чекає, про якого не говорили протягом усього сезону. Як і у випадку з сусідами по місту, багато чого, якщо не все, залежатиме від здоров'я зірок.

Міннесота. Протистояння з Лейкерс обіцяє бути веселим. Ентоні Едвардс, який продовжує прогресувати, проти ЛеБрона. У "Ент-Мена" на паркеті немає авторитетів, тому заруба буде що треба. З іншого боку, у Руді Гобера при одному вигляді Дончича почнуться в'єтнамські флешбеки минулорічного фіналу конференції. На першому раунді шлях "вовків" і завершиться.

Голден Стейт. У цьому випадку повторюється історія Лейкерс: "воїни" можуть як стати чемпіонами, так і відлетіти від Х'юстона (у що я все ж не вірю). Стеф Каррі, як і раніше, шикарний, але проблема з пальцем на кидковій руці дає привід переживати. Джиммі Батлер став головним болхендлером, що дало команді більше варіативності в атаці. Дреймонд Грін, як завжди, готовий вивести з себе будь-кого. Ну і Стів Керр, куди вже без нього.

Мемфіс. Нічого не чекаю від "Гріззліс", які грають, по суті, без тренера вже кілька місяців. А потрапивши на Оклахому, гравці Мемфіс подумки вже повинні планувати свою літню відпустку.

Прогноз букмекерів

Що стосується аналітиків букмекерських компаній, то вони одностайно ставлять на перемогу Оклахоми.

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