Тренер Мілуокі прокоментував м'язову травму Янніса

Головний тренер Мілуокі Док Ріверс висловився про травму та строки відновлення лідера команди Янніса Адетокунбо.

Слова фахівця передає ESPN.

За словами наставника, команда навіть не думала давати відпочинок бігмену, хоча він і мав проблеми з литками минулого сезону.

Коли Ріверса запитали щодо строків відновлення баскетболіста, то він лаконічно відповів, що їх не має.

Зазначимо, що у програному матчі з Денвером Янніс провів на паркеті 32 хвилини – за цей час гравець Бакс набрав 22 очки, виконав 7 передач та зібрав 13 перехоплень.

Після матчу грецький гравець заявив, що у нього діагностували розтягнення литкового м'яза, через що він пропустить від 4 до 6 тижнів.

Раніше повідомлялось, що Янніс увійшов до десятки найбільш привабливих спортсменів для спонсорів у 2025 році.