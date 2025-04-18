Неймовірні новини для Мілуокі: Ліллард вилікувався від тромбозу вен

Зірковий захисник Мілуокі Деміан Ліллард вилікувався від тромбозу глибоких вен і більше не приймає препарати для розрідження крові.

Про це "олені" повідомили в соцмережах.

Бакс не розкрили терміни повернення 34-річного баскетболіста. За інформацією джерела, він продовжить збільшувати свою баскетбольну активність на майданчику.

Лікарі повідомили представникам клубу, що ніхто раніше так швидко не одужував, як Ліллард. Це сталося завдяки ранньому лікуванню, виявленню та спеціалістам, які працювали з ним до постановки офіційного діагнозу.

Незважаючи на це, Ліллард не зіграє в першому матчі першого раунду плейоф проти Індіани, який відбудеться 19 квітня.

UPDATE: Damian Lillard has been cleared for full basketball activity as the deep vein thrombosis (DVT) in his right calf has resolved and he is no longer on blood-thinning medication.



“We’re thrilled for Dame,” said Bucks General Manager Jon Horst. “Our priority has always been… — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 17, 2025

Нагадаємо, що востаннє Деміан Ліллард грав 19 березня. Тижнем пізніше Мілуокі оголосив, що у гравця діагностували тромбоз глибокої вени правої литки. Він проходив курс лікування препаратами для розрідження крові.