НБА оголосила нові дати для чотирьох матчів через наслідки зимового шторму

Національна баскетбольна асоціація (НБА) затвердила зміни в календарі регулярного чемпіонату, спричинені складними погодними умовами в регіонах Мемфіса та Далласа.

Про це повідомляє ESPN.

Згідно з оновленим графіком, матч Даллас Маверікс проти Мілуокі Бакс відбудеться 31 березня, а гра Денвер Наггетс з Мемфіс Грізліс призначена на 18 березня.

Щоб адаптувати розклад до цих змін, ліга також перенесла ще дві зустрічі за участі Мемфіса. Гріззліс приймуть Даллас 12 березня замість запланованого раніше 1 квітня. Водночас домашній матч проти Нью-Йорк Нікс відбудеться 1 квітня, звільнивши дату 18 березня.

Нагадаємо, що нещодавно НБА перенесла матч регулярного чемпіонату між Міннесотою Тімбервулвз та Голден Стейт Ворріорз. Причиною стали масові заворушення в Міннеаполісі, що спалахнули після того, як федеральні офіцери застрелили місцевого жителя.