Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

НБА оголосила нові дати для чотирьох матчів через наслідки зимового шторму

Микола Літвінов — 29 січня 2026, 22:23
НБА оголосила нові дати для чотирьох матчів через наслідки зимового шторму
НБА
Getty Images

Національна баскетбольна асоціація (НБА) затвердила зміни в календарі регулярного чемпіонату, спричинені складними погодними умовами в регіонах Мемфіса та Далласа.

Про це повідомляє ESPN.

Згідно з оновленим графіком, матч Даллас Маверікс проти Мілуокі Бакс відбудеться 31 березня, а гра Денвер Наггетс з Мемфіс Грізліс призначена на 18 березня.

Щоб адаптувати розклад до цих змін, ліга також перенесла ще дві зустрічі за участі Мемфіса. Гріззліс приймуть Даллас 12 березня замість запланованого раніше 1 квітня. Водночас домашній матч проти Нью-Йорк Нікс відбудеться 1 квітня, звільнивши дату 18 березня.

Нагадаємо, що нещодавно НБА перенесла матч регулярного чемпіонату між Міннесотою Тімбервулвз та Голден Стейт Ворріорз. Причиною стали масові заворушення в Міннеаполісі, що спалахнули після того, як федеральні офіцери застрелили місцевого жителя.

Мемфіс Грізліс Даллас Маверікс НБА Мілуокі Бакс

НБА

Лейкерс поступився Клівленду, Чикаго у запеклій боротьбі програв Індіані у регулярному чемпіонаті НБА
Тренер Мілуокі прокоментував м'язову травму Янніса
Власник клубу НБА продає Росії обладнання для управління дронами – Hunterbrook Media
НБА перенесла матч між Мемфісом та Денвером
Форвард Юти у матчі з Маямі встановив унікальне клубне досягнення

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік