Кенні Аткінсон визнаний тренером року за версією NBCA
Головний тренер Клівленд Кавальєрс Кенні Аткінсон був визнаний своїми колегами найкращим наставником цього року.
Про це повідомляє сайт НБА.
Аткінсон очолив Клівленд влітку 2024 року, замінивши на цій посаді Джей Бі Бікерстаффа, якого звільнили після невдалого плейоф сезону-2023/24.
У своєму першому сезоні на чолі Кавальєрс Аткінсон зробив Клівленд найкращою командою Східної конференції. Під керівництвом 57-річного фахівця Кавс виграли 64 матчі, що стало другим найкращим результатом в історії організації.
Аткінсон став першим тренером в історії НБА, який у свій перший сезон на чолі команди залишався непереможним протягом перших 15 поєдинків. Він також допоміг Кавс встановити рекорд франшизи, здобувши за цю кампанію 30 виїзних перемог.
Тренер року – це нагорода, яка видається Національною асоціацією баскетбольних тренерів (National Basketball Coaches Association). Вона названа на честь Майкла Голдберга, колишнього виконавчого директора асоціації, який помер у 2017 році.
Щорічно нагорода вручається головному тренеру команди НБА, який допоміг вивести своїх гравців на вищий рівень гри, а також продемонстрував видатні заслуги та відданість громаді за межами майданчика.
Усі 30 тренерів НБА проголосували за п'ятьох претендентів на нагороду, яку в підсумку виграв Аткінсон. Він випередив у голосуванні Джей Бі Бікерстафа (Детройт), Марка Дейно (Оклахома), Майкла Мелоуна (Денвер) та Іме Удоку (Х'юстон). Пізніше НБА оголосить переможця своєї нагороди.
Клівленд розпочне свій шлях у плейоф НБА в ніч на 21 квітня, коли підопічні Аткінсона прийматимуть Маямі. Ця гра розпочнеться о 02:00 за київським часом.
Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх матчів першого раунду плейоф НБА.