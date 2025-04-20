Кенні Аткінсон визнаний тренером року за версією NBCA

Головний тренер Клівленд Кавальєрс Кенні Аткінсон був визнаний своїми колегами найкращим наставником цього року.

Про це повідомляє сайт НБА.

.@cavs Head Coach, Kenny Atkinson has been named the 2025 recipient of the Michael H. Goldberg NBCA Coach of the Year Award.



Official Release: https://t.co/jpiTiTSAc8 pic.twitter.com/sSqKZvSODz — NBA Coaches Assoc. (@NBA_Coaches) April 19, 2025

Аткінсон очолив Клівленд влітку 2024 року, замінивши на цій посаді Джей Бі Бікерстаффа, якого звільнили після невдалого плейоф сезону-2023/24.

У своєму першому сезоні на чолі Кавальєрс Аткінсон зробив Клівленд найкращою командою Східної конференції. Під керівництвом 57-річного фахівця Кавс виграли 64 матчі, що стало другим найкращим результатом в історії організації.

Аткінсон став першим тренером в історії НБА, який у свій перший сезон на чолі команди залишався непереможним протягом перших 15 поєдинків. Він також допоміг Кавс встановити рекорд франшизи, здобувши за цю кампанію 30 виїзних перемог.

Тренер року – це нагорода, яка видається Національною асоціацією баскетбольних тренерів (National Basketball Coaches Association). Вона названа на честь Майкла Голдберга, колишнього виконавчого директора асоціації, який помер у 2017 році.

Щорічно нагорода вручається головному тренеру команди НБА, який допоміг вивести своїх гравців на вищий рівень гри, а також продемонстрував видатні заслуги та відданість громаді за межами майданчика.

Усі 30 тренерів НБА проголосували за п'ятьох претендентів на нагороду, яку в підсумку виграв Аткінсон. Він випередив у голосуванні Джей Бі Бікерстафа (Детройт), Марка Дейно (Оклахома), Майкла Мелоуна (Денвер) та Іме Удоку (Х'юстон). Пізніше НБА оголосить переможця своєї нагороди.

Клівленд розпочне свій шлях у плейоф НБА в ніч на 21 квітня, коли підопічні Аткінсона прийматимуть Маямі. Ця гра розпочнеться о 02:00 за київським часом.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх матчів першого раунду плейоф НБА.