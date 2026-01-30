Янніс готовий залишити Мілуокі: визначились претенденти на зіркового форварда

Зірковий форвард Мілуокі Янніс Адетокунбо готовий залишити команду найближчим часом.

Про це повідомили у ESPN.

31-річний гравець висловив готовність до обміну вже цієї зими, а декілька клубів вже зробили Бакс конкретні пропозиції.

Серед претендентів на Янніса називають Маямі, Міннесоту, Нікс та Голден Стейт. Сам Адетокунбо останніми місяцями натякав керівництво команди, що настав час припинити співпрацю, яка триває понад 12 років.

Цього сезону Янніс зіграв 30 матчів, у яких в середньому набирав по 28 очок за 29 хвилин на паркеті, збирав 10 підбирань та віддавав 5.6 передач за гру.

В НБА Адетокунбо дебютував у 2013 році, коли Мілуокі обрали його під 15 номером драфту. У складі Бакс він ставав чемпіоном НБА та двічі визнавався MVP сезону (2019, 2020).

Раніше грецький форвард отримав травму, через яку пропустить близько місяця.