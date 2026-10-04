Реал в овертаймі переміг у чемпіонаті Іспанії, Шульга набрав 3 очки

Український захисник Максим Шульга допоміг мадридському Реалу здобути перемогу в матчі другого туру чемпіонату Іспанії-2026/27 з баскетболу.

Реал у овертаймі зумів на виїзді дотиснути Обрадойро. Шульга сумарно провів на паркеті 4 хвилини та 6 секунд. За цей час він набрав 3 очки та здійсним один підбір.

Чемпіонат Іспанії з баскетболу-2026/27

2 тур, 4 жовтня

Обрадойро – Реал Мадрид – 107:114 ОТ (22:22, 21:32, 26:21, 30:24, 8:15)

Минулого тижня в маті першого туру чемпіонату Іспанії Шульга дебютував за Реал, набравши 4 очки в матчі проти Унікахи (перемога 89:87).

Нагадаємо, що Шульга став гравцем "королівського" клубу в серпні цього року, перейшовши з Бостон Селтікс. Він виступатиме за мадридську команду протягом наступних двох сезонів.